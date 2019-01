"Si gana Cristina, va a defaultear"

El economista Gabriel Rubinstein dice que si la expresidenta tiene posibilidades de ganar, el dólar tendería a subir hacia el techo de la banda

El dólar se está manteniendo desde hace varias semanas rozando el límite inferior de la zona de no intervención que hizo que el Banco Central operara en el mercado comprando divisas norteamericanas. Pero, ¿hasta cuándo puede durar esta tendencia?

Te puede interesar Inminentes cambios en el puerta a puerta: se podrán traer hasta u$s900 pero con un límite de 12 operaciones al año

El economista Gabriel Rubinstein, de la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados, señala a Fortuna que “puede quedarse todo el tiempo así si se percibe que (Mauricio) Macri gana la elección y Cristina (Fernández de Kirchner), no. De lo contrario, si se piensa que Cristina tiene posibilidades de ganar el diciembre, el dólar tendería a subir hacia el techo de la banda”.



-¿Cuáles son las razones por las que está en una meseta, con tendencia a la baja?



-Son las condiciones normales, está la oferta de la cosecha, el préstamo del Fondo, la renovación de las Letes. Se da una situación en la que sobran dólares.



-¿Es posible una nueva corrida en 2019, un año electoral?



-En condiciones normales, todo debería mantenerse tranquilo. Con el factor elecciones, depende del grado de posibilidades que tenga Cristina de ganar. Se puede prever una corrida si hay posibilidades de que Cristina gane. La gente sentiría miedo a esto y saldría a comprar dólares. Eso sería previsible.



-¿El riesgo Cristina pesa más que el riesgo argentino?



-Son dos cosas distintas: el riesgo país y el riesgo electoral. Aunque el riesgo país sigue siendo alto, no se prevé una suba descontrolada, pero aunque gane Macri y se le presente una situación cuesta arriba, más si se agrega algún problema internacional y que Argentina debe pagar su deuda, subiría pero no exageradamente.



-Entonces, el riesgo electoral pasa porque Cristina Fernández gane la elección.



-Bueno, Alberto Fernández lo dijo: habló de estructurar la deuda, vienen a defaultear. Entonces el riesgo país volvería a subir. Si gana Macri no subiría tanto, estaría más tranquilo.