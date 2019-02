El 2019 empezó con un piso de inflación de 2,5% y economistas esperan que no baje hasta mitad de año

Las primeras estimaciones privadas de enero marcan una leve desaceleración. Las proyecciones para todo el año dan más de lo que espera el Gobierno.

El 2019 arranca sin señales alentadoras para el Gobierno respecto a los números de inflación. Las primeras proyecciones privadas estiman que la suba de precios del primer mes del año rondaron el 2,5%, por lo que representaría una mínima desaceleración respecto a diciembre.

Ninguna consultora espera que esa cifra pueda bajar sensiblemente en los próximos meses sino que recién a mitad de año podría notarse una baja más marcada.



Uno de los factores clave que mantuvo a la inflación en niveles estables en enero respecto al mes anterior fue el aumento del transporte público aplicado desde mitad de mes, que volverá a replicarse en febrero y marzo. También hubo incrementos en las boletas de agua, de 17%. El descenso en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio no compensó por completo esas subas.



Una de las consultoras que mide mes a mes la inflación, EcoGo, tiene una estimación levemente por encima del promedio: 2,7%. Según explica el director Federico Furiase, los tarifazos "colaboraron con 0,7 puntos" a la suba de precios, mientras que "en alimentos hubo algunos incrementos puntuales como en las carnes".



Por su parte, Juan Luis Bour, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), explicó que durante enero los servicios aumentaron más que los bienes, no solo por las subas ya programadas de servicios públicos, sino también porque el dólar estable contuvo un poco más los incrementos de productos en general. Para FIEL, que mide la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, el índice fue de 2,5%.



El resto de las consultoras tienen números similares. Para C&T Asesores Económicos la suba de precios de enero fue de 2,5%. La economista de esa consultora, María Castiglioni Cotter, agrega además que la inflación del primer mes del año "tiene que ver con un componente particular que tiene, que es el factor turismo". Y dijo que "todos los años enero tiene un poco más de aumento por eso".



En tanto que Gabriel Zelpo, de Elypsis, adelantó que esa consultora midió 2,5%. Consultado por este medio, afirmó que para todo el año ya estiman una suba de precios de 30%, siete puntos más que lo esperado por el Gobierno nacional de acuerdo a las cifras del Presupuesto 2019.

Ninguna consultora privada prevé menos de 4 puntos porcentuales de distancia con la proyección del Ministerio de Hacienda. "La oficial de 23% es claramente es una estimación difícil de cumplir. El número más bajo al que podés aspirar es un 27%, siendo más probable algo más cercano a 29%. Depende de toda la secuencia del año, pero creo que incluso hasta el Fondo Monetario va a ajustar su proyección, que es de 20,2%", comentó Bour.



En C&T creen que solo en el primer trimestre "la inflación no va a bajar de un rango entre 2 y 3 por ciento". "Eso ya te marca que para el año vamos a tener una suba de precios en torno de 27%. Eso asumiendo un dólar que va a subir moderadamente y que va a estar cerca del piso de la banda cambiaria", concluyó Castiglioni Cotter.