El nuevo esquema tarifario de Aerolíneas implica reducción del 25% en costo de pasajes

Puso en marcha un nuevo cuadro tarifario en los vuelos de cabotaje, en el que el pasajero podrá elegir pagar únicamente por los servicios que utiliza

El director comercial de Aerolíneas Argentinas, Máximo Amadeo, sostuvo que con la implementación desde del nuevo esquema tarifario se procura establecer “una segmentación de los costos de los pasajes que se adecue a las necesidades de cada pasajero, y que podría significar una reducción de hasta el 25% en el precio”.

La línea de bandera puso en marcha a partir de este miércoles un nuevo cuadro tarifario en los vuelos de cabotaje, en el que el pasajero podrá elegir pagar únicamente por los servicios que utiliza, como el equipaje despachado en bodega, el cambio de fecha o la elección de asiento.

“El principal objetivo es tener una propuesta competitiva para todo tipo de consumidores y esto es algo que hacen hoy todas las compañías que vuelan en el país, independientemente de que sean o no low cost”, dijo Amadeo.

Agregó que están “en un momento en que el mercado aerocomercial argentino se está desarrollando de manera intensa, ya que existe aún un enorme potencial para continuar creciendo".

Al respecto, remarcó: "nuestro objetivo es ubicar a Aerolíneas Argentinas en ese contexto de crecimiento, y en ese campo estamos procurando ofrecer distintas alternativas para los diferentes consumidores, y en esa línea es que hemos implementado este nuevo esquema tarifario”.

Apuntó el directivo que “estamos haciendo lo mismo que han hecho otras compañías aéreas en el país, y esto es adecuar las tarifas a la medida del pasajero y que éste pague solamente por lo que usa. De esa manera puede cada uno de nuestros clientes elegir qué servicios recibe en su vuelo, y abona únicamente por esos servicios”.

“Esto significa, por ejemplo, que un pasajero que viaja solamente con un bolso, una mochila o una pequeña valija, sin despachar equipaje, paga una tarifa más económica que aquel que despacha una valija”, explicó.

Señaló que “de la misma manera alguien que tiene asegurada su fecha de viaje y no requiere la flexibilidad que le permite cambiar la fecha o la hora del vuelo, también abonará menos que aquél que prefiere tener la chance de cambiar el pasaje ante cualquier eventualidad”.

Amadeo puntualizó: “no estamos haciendo otra cosa que ponernos en línea con lo que hacen casi todas las compañías aéreas del mundo y esto es algo que no es exclusivo de las low cost, sino que es un sistema utilizado por compañías regulares que segmentan sus tarifas para beneficiar a sus pasajeros”.

“La idea -remarcó- es acercar una tarifa más adecuada, para aquellos que quieran viajar a un menor costo y la reducción podría rondar el 25% promedio. Por ejemplo, un pasaje entre Buenos Aires y Córdoba que tenía un costo de $990 el tramo con el esquema anterior; con el nuevo esquema esa tarifa, sin los atributos de equipaje y cambio de fecha quedaría en alrededor de $600".

"Lógicamente que estos montos varían según el día, la hora o la época del viaje, ya que los pasajes aéreos cambian según estas variables”, concluyó Amadeo.