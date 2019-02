Carlos Melconian: "El plan picapiedra del FMI es incontinuable"

El economista dijo que tal como fue diseñado, el programa del Fondo es imposible de continuar ya que es un plan para emergencia, con riesgo de default

El extitular del Banco Nación Carlos Melconian fue muy duro al referirse al plan que el FMI puso en marcha en la Argentina. "El plan picapiedra como fue diseñado originalmente es incontinuable, pero no porque está fracasando. Es porque fue para una emergencia", advirtió el economista.



Amigo del Presidente, quien fuera titular de la entidad bancaria en los comienzos de la gestión de Mauricio Macri, aseguró en declaraciones a radio Mitre, que el programa "es el capítulo uno de la página uno del libro del Fondo; es un plan para la emergencia, con riesgo de espiralización y default".



"Vino y cortó la emisión de moneda, está llevando el déficit fiscal a cero. Y aunque aceptó poner bandas, dejó flotar el tipo de cambio. Es un plan muy bruto, muy tosco", aseveró.



Y agregó: "El Fondo tiene que tener clarito que la continuidad virginal del plan picapiedra futuro es imposible".



Melconian también se refirió a la economía, advirtiendo que "hubiera imaginado a esta altura, entendiendo lo que está ocurriendo para este nivel de recesión, para este nivel de ajuste fiscal y monetario, una inflación probablemente más baja".



"Debe estar primando un ejercicio de dolarización muy incorporada a la economía argentina, de pasaje mucho más rápido que en la historia de cuando uno devalúa a los precios. Estamos con una inercia de precios no inherente a lo tarifario", indicó.



"El famoso tercio del gobierno no lo vota por la economía", dijo el economista sobre el posible escenario de la reelección. Y añadió: "En el medio hay un problema porque la tendencia del centro es cada vez más economicista. Lo único que espero es que la política en su conjunto tenga un diagnóstico correcto".