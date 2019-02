Por qué motivo el Gobierno eliminó la devolución del IVA a los jubilados

La ley que dispuso la devolución parcial del IVA a jubilados y pensionados que cobran la mínima se prorrogó hasta el 31 de diciembre pero no se renovó

Los jubilados se quedaron muy sorprendidos al enterarse a principios de año de que un sector vulnerable como el de ellos, ya no recibiría la devolución del 15% sobre el IVA en sus compras con tarjeta de débito.

La ley que dispuso la devolución parcial del IVA a jubilados y pensionados que cobran la mínima, fue sancionada en junio de 2016, con fecha hasta el 31 de diciembre de 2017.

El año pasado se extendió una prórroga de un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, pero ya no volvió a renovarse.

El motivo que generó que el Gobierno no volviera a brindar este beneficio fue que la adhesión al programa no fue suficiente como para justificar su continuidad.



Según fuentes de Hacienda citadas por El Cronista, aunque el programa funcionó "correctamente" en los últimos tres años "sólo fue utilizado por una fracción de los beneficiarios potenciales".

Esto fue así a pesar de distintas campañas de difusión y capacitación.



El promedio de beneficiarios fue de aproximadamente 1,2 millones de personas, lo que significa un 16% del total de 7,5 millones que podían optar por este beneficio.



Por lo tanto, se decidió ponerle fin a la devolución del IVA que tenía un límite de 300 pesos por mes para cada beneficiario, un monto que nunca fue cambiado desde que se aprobó la ley de su reglamentación.