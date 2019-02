El FMI cierra su misión: se reúne con Dujovne y Sandleris antes de firmar nueva cuota

El ministro de Hacienda y el presidente del BCRA se encuentran con los representantes del Fondo que auditan la evolución del acuerdo por u$s56.300M

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, se reúnen este viernes con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que auditan la evolución del acuerdo stand-by por US$ 56.300 millones, firmado en octubre del año pasado.

El encuentro se lleva a cabo esta tarde en la sede del Palacio de Hacienda, se informó oficialmente.

De no surgir objeciones a la evolución de las cuentas públicas y el cumplimiento del plan monetario, el organismo internacional desembolsará el mes próximo u$s10.700 millones.

La primera versión del acuerdo firmado en junio establecía para el 2019 un déficit fiscal de 1,3% del PBI, pero el gobierno se comprometió en octubre a alcanzar el equilibrio fiscal para este año, anticipando la meta prevista para el 2020.

La reunión con Dujovne y Sandleris es el cierre de la visita de los funcionarios del FMI a la Argentina que se extendió por dos semanas, en las cuales no sólo se reunieron con funcionarios del gobierno sino también con dirigentes de la oposición.

Esta estraegia del organismo internacional está íntimamente ligada a la evolución del año electoral. Desde la misión, que encabeza el encargado del "caso argentino", Roberto Cardarelli, analizan la sustentabilidad del plan que se firmó con la gestión que encabeza Mauricio Macri.

En ese marco, el Fondo se reunió con la CGT, con el economista Roberto Lavagna y con el diputado y exministro de Economía, Axel Kicillof.

Reformas en duda

"La reforma laboral y jubilatoria no forma parte del acuerdo del FMI con el Gobierno". Ese fue uno de los principales mensajes que la misión técnica del organismo encabezada por Cardarelli le trasmitió la CGT durante la reunión que mantuvieron el jueves en la sede de la Uocra, en Balvanera, en donde los sindicalistas por su parte pidieron revertir el programa económico del Gobierno y rechazaron "la política de ajuste permanente".

"Se habló de la economía real, reformas en general y cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina. La reforma laboral y jubilatoria no son parte del programa", aseguraron a iProfesional fuentes del FMI.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, aseguró este viernes que desde la central obrera se les dijo que "esto no va más", y se les advirtió de la "crisis social" que atraviesa al país.

El intercambio con la central obrera fue el tercero de este tipo desde la firma del stand by por el que el Fondo se comprometió a prestarle a Macri, y tuvo como objetivo "escuchar" a la cúpula sindical, inquieta por el renovado impulso de Macri a la revisión de la legislación laboral y el sistema jubilatorio, y sus preocupaciones en torno a las metas del programa económico, que en Azopardo ven de difícil cumplimiento por su impacto sobre la economía y el mundo del trabajo.

Durante la audiencia a agenda abierta, Cardarelli se mostró más optimista sobre la economía que en noviembre pasado cuando le anticipó a los sindicalistas un agravamiento de la crisis, un diagnóstico que se cumplió entre diciembre y enero con la fuerte caída de la actividad, el incremento récord de la inflación y la suba de tasas de los últimos tres días para frenar el repunte del dólar.

Con Kicillof

Otro encuentro que provocó mucha reprecusión política y mediática fue el que la misión del FMI mantuvo con el exministro de economía y actual diputado nacional de Unidad Ciudadana Axel Kicillof.

El encuentro duró casi dos horas. El exministro justificó que mantuvo ese encuentro porque el organismo, dijo, "tiene un papel central en la economía argentina" por "el acuerdo firmado por (el presidente Mauricio) Macri".

Además de Cardarelli fue parte de la reunión el economista del Fondo Trevor Alleyne.

"El acuerdo firmado por Macri obliga al Gobierno a consultarle decisiones de política económica inherentes al Poder Ejecutivo, como la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de gasto", explicó Kicillof, quien dijo que los representantes del FMI "se manifestaron preocupados por la situación nacional". Y añadió: "Dicen que éste fue solo un plan de estabilización de la macro (economía), en particular el tipo de cambio", según un comunicado difundido por allegados al legislador.

"Se pudo discutir sobre todos los temas y expusimos todos los puntos de vista. Se planteó que el acuerdo no se discutió con la principal fuerza opositora y que todo lo que terminó pasando se había anticipado, en particular que el programa que firmaron en junio no era sostenible", agregó el texto.