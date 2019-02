Broda: "Es crucial que el FMI nos habilite a vender dólares, como mínimo 8.000 millones"

El alza del dólar en esta última semana generó que el tema se instale nuevamente en el mercado, y en los medios.

El economista Miguel Angel Broda dio su visión al respecto, y señaló que "Es crucial que el FMI nos habilite a vender dólares sobrantes del Tesoro en grandes magnitudes. Después, si se usan o no dependerá de cómo es la demanda y la oferta. Es muy importante la decisión que se está tomando en estos días", aseguró con relación a la misión del organismo multilateral.

"Mi número es 8.000 millones, pero ojalá me quede corto y sea más. Con eso y la venta en futuros del Banco Central, probablemente el dólar no llegue a la banda superior, si es que Cristina no está tres puntos arriba en las encuestas", agregó.



En diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Mitre, dijo que "hoy estamos mal, pero vamos bien", como contraposición a lo que era el primer trimestre de 2018, aunque tampoco fue muy optimista con el 2020 y más allá.

"Estamos en una hiperrecesión con una inflación de 50%, pero disminuyendo sustancialmente los desequilibrios récord que teníamos en 2018", argumento. También indicó que la caída del salario real "es fuertísima" y está "13% abajo contra 2018".

"A mi juicio la recesión podría ser aminorada si el crédito al sector privado no estuviera cayendo tan fuertemente en términos reales. No se puede dejar a los bancos que tomen depósitos y le presten al BCRA, tienen que laburar y debería limitarse lo que los bancos le compran de Leliq al BCRA y tener un poco más de crecimiento del crédito", criticó.



Para el economista, la incertidumbre política implica un riesgo mayor y cree que, hasta que llegue la campaña electoral, la oferta de dólares va a superar a la demanda. "Probablemente lleguemos a la banda inferior de nuevo. El problema es cuando comience la campaña electoral. Si el populismo tiene chances, a los botes", añadió.