Consultores privados aseguran que la recuperación económica se da en la segunda mitad de año

Los informes de analistas de mercado coincidieron en señalar que la recuperación de la economía llegará recién para la segunda mitad del año

Los informes de analistas de mercado coincidieron en señalar que la recuperación de la economía llegará recién para la segunda mitad del año.



"Con el tipo de cambio cotizando apenas 65 centavos por encima del piso de la banda de no intervención ($39,10 versus $38,45), creemos que la preocupación que prevalece por la corrección cambiaria de los últimos días es excesiva. El ajuste cambiario de los últimos días puede sorprender por su velocidad pero no por su ritmo", indicaron en el reporte semanal de Consultatio José Echagüe y el analista Francisco Mattig.



"Si bien el dato de inflación es preocupante, entendemos que el accionar del Banco Central está a la altura de las circunstancias", indicaron desde Consultatio.



"El nuevo nivel de tasas logró estabilizar una apreciación del tipo de cambio real que era claramente insostenible corriendo a un ritmo del 6% mensual en los primeros tres meses de lanzado el nuevo régimen monetario. Como subproducto, la baja de tasas puede tener un impacto positivo sobre el nivel de actividad que, para decirlo suavemente, hoy no corre ningún riesgo de sobrecalentamiento", agregaron.



"Parece que la inflación de febrero va a ser más alta que la de enero", advirtió el economista Miguel Kiguel en declaraciones a radio FM Milenium.



Y, agregó que "va a ser un cuatrimestre de inflación alta" al señalar que "para mayo deberíamos ver números un poquito más bajos", aunque alertó que "no estamos hablando de inflación baja, pero si que vamos a ver una desaceleración".



"Estamos viendo precios que se están re acomodando a la suba del dólar que no lo hicieron durante el año pasado, y la suba de tarifas, eso está impactando mucho", acotó.



En tanto, la consultora Delphos investment aseguró que "se esperaría un repunte de la actividad durante el segundo trimestre de este año. Sin embargo, el mismo estaría apoyada casi íntegramente en la cosecha récord".



En el informe sobre "Elecciones, actividad y consumo", advirtió que este repunte de la actividad tendrá un efecto "asimétrico" a nivel geográfico, "con resultados favorables al interior de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa" y por lo tanto concluyeron que "el buen humor esquivaría distritos claves para lograr la reelección".



Asimismo, los analistas de Delphos señalaron que el préstamos a personas fìsicas y los créditos con facilidades a sectores de menores recursos que fueron motores del consumo en las PASO de 2017, no podrìan tener el mismo impulso este año.



"Para el 2019, este parecería ser el eslabón más débil. Tras la crisis experimentada en 2018, las refinanciaciones de los pagos con tarjeta de crédito han ido en aumento. Esto, en el marco del programa de control de agregados, con los fondos de los bancos colocados en Leliqs a tasas elevadas, deja poco margen para un incremento del crédito del sistema financiero", explicaron.



En tanto, indicaron que "desde el Ejecutivo, estarían buscando alternativas, focalizadas en el financiamiento productivo a Pymes".



"En el Ministerio de Producción estarían analizando el lanzamiento de créditos a tasas subsidiadas, cubriendo desde el organismo 10 puntos porcentuales", agregaron.



"Estarían esperando un menor nivel de tasas para anunciar el programa, de manera que las tasas resulten atractivas para el empresariado", concluyeron.