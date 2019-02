Empeora la percepción sobre la situación económica futura, según encuesta

Enero mostró retroceso en un índice que conjuga valoraciones sobre la situación actual, futura y expectativa de compra de bienes durables

El impacto de la recesión está perjudicando las perspectivas y el ánimo de los argentinos, y el año electoral comienza en clave negativa, según un relevamiento privado.

El Índice General de Expectativas Económicas (IGEE) de la consultora Kantar TNS, que mide la percepción de la población sobre la situación económica y laboral en el país, cayó en enero dos puntos respecto de la medición de diciembre, mes en el que había experimentado una recuperación de cinco puntos luego de varios meses con tendencia negativa.

"La caída de enero revierte parcialmente la mejora registrada en diciembre, de esta forma el IGEE sigue sin poder despegarse demasiado de los 70 puntos en torno a los oscila desde julio pasado", explicó Julieta Dejean, directora comercial de Kantar TNS.

El IGEE se conforma de tres subíndices: Situación Actual, Situación Futura y Compra de Bienes Durables.

Respecto de la medición de diciembre, caen los subíndices de Situación Actual y Futura (2 puntos en ambos casos) y el único que se mantiene es el de la expectativa de compra de bienes durables, que era el qué más había crecido en diciembre (8 puntos).

"La percepción del momento para realizar compras de bienes durables se mantiene, lo cual modera la caída de índice general y puede leerse como una señal relativamente positiva ya que se mantiene el crecimiento de ocho puntos que había experimentado en diciembre", puntualizó Dejean.

Las caídas en la evaluación de la situación actual y las expectativas a futuro son impulsadas principalmente por la percepción de la situación económica en general (actual y futura) mientras la percepción de empleo registra variaciones menores.

"Si bien, la percepción de la situación de empleo actual fue el indicador que más se deterioró en 2019, en esta medición se mostró menos volátil y sólo cae un punto. Esto no significa que la situación no cause preocupación en la población, ya que de todas formas, permanece en torno a su piso histórico", agregó Dejean.

"Son varios los aspectos que pueden haber influido en la caída de la percepción de la situación económica actual: en enero se registró mayor nivel de inflación que el esperado (por sobre el de diciembre) y hubo aumentos en servicios y en productos de primera necesidad. Estos hechos diluyeron en parte la recuperación de diciembre", analizó Dejean.