Para Espert, el dinero pactado con el Fondo no es suficiente

En un viaje a EE.UU., el economista se reunió con representantes del FMI para darles a conocer su propuesta de gobierno como candidato presidencial

El economista José Luis Espert, y candidato presidencial por el Partido Libertario para las próximas elecciones, visitó Washington para dar a conocer su propuesta de gobierno. Fue así como se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional y con funcionarios del Departamento de Estado.



En la sede del FMI, Espert se reunió con Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental, y Roberto Cardarelli, que acaba de regresar de Buenos Aires, a quienes les ratificó las bases de su programa económico: libre comercio, un estado sin déficit y con menos impuestos y una reforma laboral.

Ya en Washington,

minutos antes de reunirnos en el FMI con Roberto Cardarelli (Jefe de la Mision en Argentina) y su team y dialogar con Alejandro Werner (Director del Departamento del Hemisferio Occidental) pic.twitter.com/QXgmWrZoZT — Jose Luis Espert (@jlespert) 26 de febrero de 2019

Aunque no se dieron más detalles de la charla, Espert confirmó a los periodistas que, según sus cálculos, se necesitará más dinero de los 57.600 millones de dólares pactados con el organismo internacional.



Sobre lo que haría con el programa del FMI que está en curso, dijo que tiene su postura tomada y que "todo dependerá si la Argentina a fines del año que viene puede acceder al mercado de capitales privados para ver si necesitamos más plata del Fondo. No quedan más de 10 mil millones de dólares desde enero de 2020 hasta junio de 2021. Es muy poquito", señaló.



Respecto a su posición, dijo que "las cosas que propongo son más que nada de sentido común. Yo miro a un país como la Argentina con una decadencia que a mí me lacera. Es el país donde vivo y veo países que han salido en circunstancias similares a las nuestras y en función de eso hago sugerencias, más que una postura ideológica liberal. Lo mío es algo muy práctico".



"Nunca he sido un economista fácil de encasillar. En los 90, cuando la Argentina estaba haciendo una reforma extraordinaria pro mercado, yo era muy crítico de la convertibilidad", indicó.



Y agregó: "Pronostiqué claramente un fin dramático de la convertibilidad como terminó ocurriendo. En los 90 era un bicho raro para los liberales. Hoy sigo siendo un bicho raro porque tengo posturas en el marco del aborto, del matrimonio igualitario, del sexo, etc. que no son conservadoras".