Juan Llach: "Una recesión, una vez que se instala en la economía, tiene un efecto arrastre"

El economista cree que el Gobierno debería dar estímulos para incentivar las inversiones y las exportaciones y que arranque de nuevo la economía

Juan José Llach fue secretario de Programación Económica durante el gobierno de Carlos Menem y ministro de Educación de Fernando de la Rúa. Es el padre de Lucas, quien ocupó la vicepresidencia del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger.

De una visión cercana al macrismo, resucita el argumento de la "herencia" recibida del Gobierno anterior para explicar la crisis. Sin embargo, plantea también algunas críticas.

En una entrevista publicada en La Nación, el ex funcionario compartió su perspectiva sobre los problemas de la economía argentina, la gestión de Macri y las posibles soluciones.

"La Argentina está en una encrucijada, no es la primera vez. Ha habido varios intentos en las últimas décadas de encarrilar el país en una senda de desarrollo inclusivo, pero creo que no hay conciencia de que estamos exorbitados. La Argentina es un país muy raro. En el siglo XXI, el país ha crecido 0,81% del PBI por habitante, tomando una estimación de 2019. Esto nos ubica en el puesto 153 sobre 179 países", comienza Llach.

"No hay ningún país que haya tenido 70 años de inflación crónica, con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Y, asociado a eso, somos el único país bimonetario del mundo. A nosotros nos parece normal, pero no lo es. No hay sistema financiero en pesos. El Gobierno heredó un gasto público, una presión tributaria y un déficit fiscal casi récord, y hay que financiarlos en moneda extranjera. Eso genera una cantidad de problemas, como se vio en la crisis del año pasado", señala.

Por otro lado, plantea su análisis del problema que implica la gran relevancia que tiene el dólar para los argentinos y el "gradualismo" del ajuste realizado por el Gobierno.

"La economía bimonetaria tiene el gran problema de que no hay un manual escrito que diga cómo se sale de la inflación. Se optó por ese camino, que podría haber durado si no cambiaban las circunstancias internacionales. El principal error que se cometió fue no blanquear la herencia, porque había una idea de no asustar. Creo que fue un grave error, porque tres años después uno no puede decir que lo que está pasando es culpa de lo que se heredó", opinó el economista.

"La idea del gradualismo era ir de a poco para que el costo se distribuyera en los años y que no cayera tan pesadamente, como en la práctica ocurrió a partir del año pasado. Era una posibilidad o la otra", agregó.

Te puede interesar AFIP ataca las usinas de facturas truchas para bajar la evasión

Por otra parte, Llach aporta un marco histórico a su interpretación de la crisis: "La Argentina tiene el conflicto distributivo, que está casi en las raíces de la historia contemporánea. Cada vez que empezó a haber dificultades se buscaron atajos que terminaban con la parte fiscal: aumentar el gasto, que hacía crecer el déficit, y eso generaba inflación, que es la causa del bimonetarismo. Una vez que uno se mete con eso es muy difícil salir".

Al ser consultado sobre cómo evalúa la política monetaria del Banco Central, Llach cuestiona: "No sé por qué se puso una banda cambiaria tan ancha. A mí me hubiera gustado una más angosta. Es un remedio amargo. Nadie está a favor o disfruta de una política monetaria tan restrictiva, pero son los dramas de la economía bimonetaria".

Y agrega: "Lo más amargo de la medicina es la recesión, que está siendo bastante fuerte. Ahí me parece que la bujía del motor no está funcionando bien".

En cuanto a la salida de la recesión, opina que "lo que se llama progreso inclusivo tiene que salir por el lado de la exportación y de las inversiones, más que por el consumo".

"Ahí, por ejemplo, se podría intentar incentivar las inversiones con un programa tributario en que se le adelante al inversor el cronograma de reforma impositiva. Pongo este ejemplo porque a mí me parece que el motor está necesitando arranque y que algo podría hacerse. No es cuestión de esperar con los brazos cruzados, porque una recesión, una vez que se instala en la economía, tiene un efecto arrastre también", señala.

Además, advierte sobre problemas en la estructura de gobierno armada por Cambiemos: "No es lo mismo gobernar una ciudad que un país. Hubo un error de diseño. El ministro de Economía estaba en el cuarto nivel, porque antes estaban el jefe de Gabinete y los vicejefes. Luego, los ministros. Encima eran muchos. Había un problema de coordinación tremendo".