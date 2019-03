Tras dos meses de conflicto, la aceitera Cofco llegó a un acuerdo con los trabajadores

En una nueva audiencia, llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se firmó un acta entre la multinacional y SOEIA

La multinacional Cofco y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) de Capital Federal y Gran Buenos Aires llegaron a un acuerdo luego de dos meses de haberse iniciado el conflicto por el cierre de la planta la aceitera ubicada en Valentín Alsina.

En una nueva audiencia, llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se firmó un acta por la cual la empresa "relocalizará en otras de sus plantas a una parte de los compañeros trabajadores, garantizándose su continuidad laboral por tiempo indeterminado, reingresando el resto a realizar tareas en la planta de Valentín Alsina por un plazo de cinco meses", según informó SOEIA.



Esta reunión tuvo lugar en el marco de una reapertura del diálogo que se realizó esta semana, "tras su abandono por parte de la empresa el viernes 22 de febrero", dijo el gremio.

Los puntos acordados fueron previamente tratados y aprobados de forma unánime por la asamblea de los trabajadores de Cofco ex Nidera Valentín Alsina, máximo órgano resolutivo del conflicto.



El problema comenzó cuando la multinacional agroindustrial cerró en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, con 195 despidos.

La empresa había informado en un comunicado que a fines de diciembre había decidido abrir un plan de retiro voluntario que consiste en el pago de una gratificación por egreso equivalente a la indemnización por antigüedad más un 50%.



Para fines de febrero, 95 trabajadores, incluido el personal jerárquico, empleados dentro y fuera del Convenio Colectivo de Trabajo, se habían adherido al mismo, por lo que todavía quedaban cien trabajadores sin acuerdo que pedían la reapertura de la planta.



El 23 de enero se llevó a cabo una reunión en el ministerio de Trabajo bonaerense entre los directivos de Cofco International Argentina y los trabajadores agremiados en el sindicato de Aceiteros, donde no hubo acuerdo y se dictó una conciliación obligatoria por quince días.



En esa reunión la empresa ratificó su decisión de "cerrar en forma definitiva" la planta de refinamiento de aceites de la localidad de Valentín Alsina y expresó que "bajo ninguna circunstancia esta medida puede modificarse".



Es que Cofco Argentina ya no participará en el negocio de aceites refinados y focalizará las inversiones en garantizar la continuidad y expansión de la principal actividad: la originación, el procesamiento de semillas oleaginosas, y la comercialización de cereales y otros productos derivados de la molienda de soja y girasol, cuyo principal destino es la exportación.



Dos semanas atrás hubo una nueva reunión en el ministerio de Trabajo bonaerense y la empresa volvió a ratificar su decisión, por lo que ante una nueva falta de acuerdo la conciliación obligatoria fue extendida hasta el martes 26 de febrero.



La compañía ofreció allí "puestos de trabajo en sus operaciones para quienes reúnan las competencias y estén dispuestos a trasladarse, con mudanza a cargo de Cofco, la posibilidad de continuar trabajando y un período de adaptación de un año, durante el cual si deciden regresar, se les reconocerán las mismas condiciones de indemnización que se acuerden definitivamente con el resto de sus compañeros".