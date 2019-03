"No puede descartarse otra crisis cambiaria"

"Hay algunos capitales saliendo y otros dolarizando su cartera", explicó Christian Buteler y advirtió por la volatilidad de acá a las elecciones

El dólar se mantiene en alza y pone en alerta al mercado. El miércoles rozó los 42 pesos y este jueves ya los supera en la city porteña.

"No puede descartarse otra crisis cambiaria", advirtió el analista financiero, Christian Buteler.



"No fue una sorpresa lo que pasó ayer porque venimos con un dólar más demandado", razonó y señaó que "el Banco Central está subiendo tasas para intentar contenerlo, pero sin mucho éxito".

La entidad monetaria subió la tasa del Leliq a 50,55 por ciento el miércoles para frenar el aumento del precio de la divisa.

"Hay algunos capitales saliendo y algunos otros dolarizando su cartera", explicó Buteler en el diario BAE. "Los próximos días va a haber mucha volatilidad y será así de acá a las elecciones" presidenciales de octubre, sostuvo.

"Se va a librar una pelea entre tasa y dólar, que veremos cómo se resuelve para ver hasta cuánto el dólar puede llegar a subir. Y en esa puja, el Central la va a tener difícil para resistir", insistió.

La gestión de Cambiemos hoy apuesta a que los dólares que ingresen del campo por la cosecha de la soja les permitirá mayor "cintura" para sostener el tipo de cambio dentro de las franjas de flotación.

"Yo no me sumo a la versión del Gobierno de que con los dólares de la cosecha y los que tiene que vender el Tesoro vamos a estar bien porque no sabemos cuál va a ser la fuerza de la demanda. Y menos en un contexto en el que se asustan los inversores y piden retirar sus fondos; ahí muchas veces no hay tasa que valga", apuntó el analista y concluyó: "Por eso, no descarto que haya otra crisis cambiaria como la que tuvimos el año pasado".