Tinelli: "Un frente con Lavagna, Massa y Urtubey me parece buenísimo"

El conductor criticó la grieta política y reclamó una "tercera oferta" para las elecciones presidenciales. Además, pidió darle esperanza a la gente

Marcelo Tinelli se refirió a la carrera presidencial de este año. Por fuera de las opciones Macri – Cristina, Tinelli remarcó la necesidad de encontrar "una tercera oferta". En tal sentido, no descartó un frente que contenga a Roberto Lavagna, a quien consideró "un candidato potable".



Para el conductor, la necesidad de una nueva opción reside en poder superar la grieta. Según su mirada, profundizar la distancia entre los que piensan diferente es "un juego electoral perverso". Y aseguró que "hace que estemos todos los días cada vez más complicados".



"Un frente con (Roberto) Lavagna, (Sergio) Massa o (Juan Manuel) Urtubey, me parece buenísimo, quién sea, tiene que haber una tercera oferta", reclamó Marcelo Tinelli en declaraciones a Radio Mitre.



"Me parece potable una persona como Lavagna y otros actores dentro de esos espacios que tienen picado el boleto en cuanto a sus líderes, pero hay que generar sueños y esperanza a la gente", apuntó.



En línea con su postura, Tinelli fue categórico y dijo: "Hacen falta personas que tiendan puentes y estén cerca de la gente en un momento de dificultad". Y en un tiro por elevación, le pegó al Ministro Dante Sica, al pedir "no decir que no pasa nada".



Para que el Presidente Mauricio Macri se acerque más a esta realidad, le reclamó que se recueste en el ala política de su círculo cercano. "Horacio Rodriguez Larreta le puede dar lo que tiene que ver con lo social. Quiero más Horacio, más María Eugenia (Vidal), más (Emilio) Monzó. Gente que tienda puentes", dijo de manera categórica.