Según Etchevehere, el año que viene "se van a terminar las retenciones"

Luis Miguel Etchevehere, aseguró que "no estamos cómodos con las retenciones y tan incómodos estamos que el año que viene se van a terminar"

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que "no estamos cómodos con las retenciones y tan incómodos estamos que el año que viene se van a terminar", al participar este sábado el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en Mendoza.



"El gobierno nacional viene trabajando muy fuerte en cambio estructurales de fondo que el país necesita, más allá de lo que la coyuntura nos demanda", aseguró el funcionario nacional al abrir su discurso ante productores vitivinícolas y funcionarios nacionales y provinciales en el marco de los festejos vendimiales en Mendoza.



Etchevehre destacó ademas que la agroindustria "genera el 60% de las divisas que ingresan al país" y la calificó como "uno de los motores importantes de la economía". Resaltó además que uno de los ejes de gestión fue "darle mayor competitividad al sector".



Etchevehre reconoció la crisis de la vitivinicultura al afirmar que "el momento no es el mejor que podemos esperar" pero también remarcó "que posiblemente en décadas es la primera vez que se están tratando los problemas de raíz".



En referencia a las críticas del presidente de la Coviar, Ángel Leotta, sobre la presión impositiva, Etchevehere dijo que "nadie está cómodo con la presión impositiva, es absurda la presión impositiva que están sufriendo los sectores productivos del país, pero para decir la verdad, la presión impositiva se origina en el gasto también y ahí es donde todos los niveles del gobierno tenemos que hacer nuestro aporte", añadió.



"El impuesto se genera a partir del gasto y el gasto es algo que todos los poderes y todos los niveles del gobierno tenemos la obligación de trabajar para reducirlo", afirmó, al tiempo que aseguró que "el gobierno nacional está firmemente comprometido en lograr este objetivo".



Agregó además que "no estamos cómodos con las retenciones y tan incómodos estamos que el año que viene se van a terminar".



Al tiempo que afirmó que "tuvieron que ser puestas lamentablemente para poder afrontar el financiamiento que necesitamos a partir de la crisis del año pasado, crisis originada por la peor sequía en 50 años".



"Esta crisis va a mostrar de qué madera estamos hecho los argentinos", afirmó Etchevehere, tras detallar diversas medidas tomadas para el sector vitivinicola, entre ellas, el plan de reconversión viticola, convenios para distintas lineas de financiamiento, las modificaciones en el mínimo no imponible para economías regionales, la lucha contra la plaga de la Lobesia Botrana, entre otras.



Resaltó que "de la mano de la competitividad, también queremos seguir impulsando la exportación de nuestros bienes a través del programa Argentina Exporta".



Afirmó que: "hoy el mundo reconoce los productos de altísima calidad de la Argentina y el vino es una de las principales banderas" y subrayó que desde el inicio de esta gestión abrieron "más de 170 mercados nuevos".