El Gobierno Nacional respondió cuestionamientos que hizo Tinelli en Tucumán

Guillermo Dietrich, sostuvo que esperaba "una mirada más positiva de parte de Tinelli" respecto de la gestión actual de gobierno

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que esperaba "una mirada más positiva de parte de Tinelli" respecto de la gestión actual de gobierno, al evaluar que las críticas hubieran sido más esperables de sectores "más humildes". El cuestionamiento se produjo luego de la visita del presentador del Bailando a Tucumán.



"La verdad no entiendo muy bien a quién se está contribuyendo (con la crisis económica) porque la situación está cada vez más complicada. Hay que estar con los más pobres", sentenció Tinelli cuando se le consultó de una posible incursión en la política.



Ante lo expresado, el ministro de Transporte en radio Nacional dijo: "esperaría de gente como Marcelo Tinelli que tenga una mirada más positiva. Entiendo la crítica de la gente de bajos recursos, pero no de personas que están en otra posición".



Agregó que "la de Tinelli fue una declaración más dentro de muchas. No es la primera vez que declara con críticas al Gobierno. Obviamente, no comparto".



Sobre este punto en particular, Dietrich agregó que "la dificultad económica tapa el esfuerzo que estamos haciendo".



"En la política es bueno valorar el trabajo del otro independientemente de la posición en la que estés, no se puede canibalizar al otro. Hoy estamos en una pelea contra la corrupción, peleando por mayor libertad de expresión", consideró el funcionario.



El titular de la cartera de Transporte agregó que "hay cosas muy positivas que pasaron en estos tres años, y esperaría de gente como Marcelo que tenga una mirada más positiva sobre las cosas buenas".



Por otra parte, recordó que "lamentablemente la inflación es un cáncer para la economía argentina que fue extirpado de casi todos los países del mundo, y no se resuelve de un día para el otro".



"Teníamos expectativas de resolverlo más rápido. Estamos haciendo un esfuerzo para ordenar las cuentas públicas y así poder atacar el problema", sintetizó.