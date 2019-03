Para Broda, el BCRA "hace más arte que ciencia" y arriesga demasiado al depender de las Leliq

El economista también le pegó a su colega Roberto Lavagna al opinar que no es el indicado para sacar al país de la "decadencia de los últimos 70 años"

El economista Miguel Ángel Broda no esquivó la realidad y realizó duras declaraciones sobre el rumbo del país y los posibles candidatos presidenciales, en un encuentro organizado este miércoles por el Rotary Club al que asistió iProfesional.

Al respecto indicó que Roberto Lavagna "no nos saca de la decadencia, es el representante de una Argentina corporativa mejor hecha, aunque tampoco estoy seguro que Macri lo haga, porque se necesita un equipo sólido, bien integrado y cohesionado".

Igualmente, consideró que estos dos potenciales candidatos a Presidente son los que mejor perspectivas tienen de conducir a la Argentina hacia la normalidad.



"Con Macri hay 15% o 20% de probabilidad a que haya chances de ser un país normal y salir de la decadencia, a Lavagna lo salteo y con Cristina hay cero posibilidades", resumió Broda.



Por eso, "si nos hacemos normales nos vamos a sorprender de las tasas de crecimiento, lo digo con mi intuición", opinó.



Sobre el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, lo catalogó como el candidato preferido de las empresas, y detalló que no coincide con él porque representa las ideas de sustitución de importaciones que llevaron en los últimos 70 años al país a la decadencia.



Y lo calificó como "un economista serio, una persona de bien, no corrupta, pero claramente quiere a una Argentina con un grado de intervención que permita, por ejemplo, una gran sustitución de importaciones y ganar plata a la forma que el país se acostumbró a hacerlo. Pero acá hay que quebrar esa fórmula, el capitalismo sirve si es competencia, en cambio si es corporativo los resultados son malos", sentenció.



Más allá de lo que pueda hacer cada uno de los interesados en dirigir al país desde Casa Rosada, advirtió que un verdadero programa de crecimiento puede demandar de 15 a 20 años en arrojar resultados.



Y alertó que gane quien gane la Presidencia deberá "cambiar el libreto y llegar necesariamente al consenso".



En ese sentido, detalló que hay una coincidencia de mucha gente de decir "basta" a distintos desequilibrios, como la pobreza y que pide que haya solvencia fiscal.

En cuanto al panorama económico, advirtió de los riesgos de seguir absorbiendo pesos a través de las Leliq, en un mercado que no demanda billetes como antes, lo que puede generar un desequilibrio monetario.



El problema será el margen de acción para poder controlar al dólar y qué cantidad de divisas podrá vender, aspectos que dependen directamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



"El Fondo Monetario nos monitorea como si fuéramos el ´Gordo´ Valor, nunca ví tanto control", sentenció.



También catalogó que la fuente para obtener las divisas sería a través de los sojeros, a los que calificó como "extremadamente especuladores".



Así catalogó que el país tiene un descalce de financiamiento en dólares y necesidades en pesos, entonces el FMI "va a ser muy cuidadoso, me parece, en poner subastas mensuales".



Por lo que cataloga que "no es importante que el BCRA salga a vender, sino que le autoricen a hacerlo", en caso que el exportador de soja no espere un dólar de $55 y no venda sus dólares.



"El Fondo no va a actuar en función del mercado cambiario argentino, sino que hay que pensar que el tipo de cambio es flotante y es demanda y oferta. Pero cuanto antes se autorice a vender es mejor para las expectativas del mercado", reflexionó Broda.

Te puede interesar "Revolución", a pérdida: aviones con baja ocupación complican las finanzas de las líneas aéreas

En privado

Al respecto, luego de su disertación y una posterior conferencia de prensa, compartió unos minutos a solas con iProfesional en el que detalló los desequilibrios actuales.

-¿En qué etapa de la crisis nos encontramos?

-Creo que Argentina tocó piso en el nivel de actividad y que la recuperación va a ser muy lenta, y tenemos por delante, dado el régimen monetario que hemos elegido, mucha volatilidad en el tipo de cambio y tasa de interés. O sea, mi impresión es que vamos a llegar a las elecciones sin crisis, pero el riesgo está ahí.

Te puede interesar Molino Cañuelas, en crisis: Banco Macro pidió la quiebra de la compañía alimenticia

-Hablaba del movimiento de las tasas de interés y del dólar, ¿qué puede pasar con ambas variables?

-La tasa es el resultado de la demanda y oferta de Leliq, que es el resultado de lo que el Banco Central tiene que hacer para cumplir su meta de base monetaria cero. La demanda de Leliq depende de la demanda de pesos. En estos días estamos viendo una caída importante en la solicitud de pesos, como por ejemplo en los depósitos de plazo fijo que crecen 0% mensual, cuando antes aumentaban al 8%. Probablemente haya una tasa de interés de la Leliq que se traspase a la renta que cobran los plazos fijos, para mantener cierta demanda de pesos.

-Entonces, ¿cómo califica esta política del Banco Central?

-El manejo del Central es mucho más discrecional y de arte que de seguir a una regla fija, porque con un solo instrumento, que es la oferta de Leliq, mira el cumplimiento de la meta monetaria, la tasa de interés y el tipo de cambio. Con una sola herramienta cumplir tres objetivos es muy difícil, requiere mucho juego de cintura. Es más arte que ciencia.

Te puede interesar Según el índice Big Mac, el dólar está sobrevaluado en Argentina

-¿Qué riesgos tiene esta estrategia?

-El riesgo es que el exceso de demanda de dólares produzca una depreciación de la moneda que se traslade a los precios y se paralice Argentina. Porque subas violentas del dólar afectan toda la toma de decisiones.

-En este contexto, ¿Macri puede ser reelecto?

-La economía no va a ser la razón del éxito, pero enfrentando a Cristina puede ganar, no es una apuesta segura. Sobre todo si se da el escenario que la mayoría de los economistas piensan de una muy moderada recuperación de la actividad, el empleo y, al menos en un mínimo, del salario.-