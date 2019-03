Biodiésel: Pymes alertan que producen a pérdida por falta de actualización de precios

El Gobierno no publicó la cotización del biocombustible correspondiente al mes de marzo, en un contexto de fuerte suba de los costos

Las 30 Pymes que actualmente producen biodiésel para abastecer al mercado interno están atravesando una dura crisis, como consecuencia de la fuerte suba de costos para operar y, como contrapartida, la falta de actualización del precio que el Gobierno debe publicar todos los meses y que contempla -en su fórmula- las variaciones de dichos costos.

Al no haberse actualizado el precio correspondiente al mes de marzo, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) alertaron que "estamos produciendo a pérdida, sin posibilidad siquiera de cubrir los costos variables".

Desde la entidad indicaron que los productores se ven afectados "por la decisión unilateral, arbitraria y discriminatoria de la Secretaría de Energía de la Nación de no publicar el precio del biocombustible para el mes de marzo, sin cumplir con lo establecido en el marco regulatorio que rige la actividad".

Cómo funciona el mecanismo

Te puede interesar Guiño al FMI: el Gobierno modificó régimen de jubilación anticipada y puso en alerta a los sindicatos

Es la Secretaría de Energía de la Nación quien mensualmente debe determinar y publicar el precio del biodiésel para el mercado interno. Esta determinación se realiza a través de una fórmula polinómica que contempla los costos que tuvo el sector del mes inmediato anterior.

El aceite de soja, la materia prima del biodiésel, representa el 85% del costo de producción, y su precio está dolarizado. El metanol, luego del aceite de soja, es el insumo de mayor importancia en la estructura de costos, y también está dolarizado.

Este insumo es provisto por YPF, quien mensualmente ajusta el valor de acuerdo a la variación del tipo de cambio.

"Por lo expuesto, las variaciones en el precio mensual del biodiésel son consecuencia exclusiva del incremento en los costos generados por el precio del aceite, metanol y la variación del tipo de cambio; queda claro así que las empresas elaboradoras de biodiésel para el mercado interno no determinan ni fijan discrecionalmente el precio de venta del producto", indicaron a través de un comunicado.

Te puede interesar Sin tregua: Molinos les comunicó a los supermercados una nueva tanda de aumentos

Incumplimiento de la ley

A raíz de la falta de publicación, desde CEPREB alertaron que se evidencian dos cuestiones igualmente preocupantes: "Por lado, una vulnerabilidad absoluta a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica y; por el otro, la inobservancia del compromiso de diálogo y consenso con los productores afectados, que fue uno de los pilares del discurso político de esta administración", señalaron.

Además de arbitraria, consideraron que la decisión es "unilateral e intempestiva", además de discriminatoria, ya que no rige para los proveedores de materia prima e insumos, como así tampoco para las empresas petroleras que adquieren biodiésel para mezclarlo con gasoil y comercializarlo en los surtidores.



"Es decir, las pymes de biodiésel debemos abastecernos de materia prima e insumos a precios de mercado, pero no podemos trasladar los mayores costos, conforme lo establece el marco regulatorio vigente, al precio del producto que deben adquirir las empresas petroleras, quienes, por otra parte, no tienen restricciones para trasladar sus mayores costos al precio en el surtidor", agregaron.

Un sector estratégico

Te puede interesar Se perdieron 12.000 empleos en dos meses y Macri ve cómo se acelera la erosión de su imagen

Como se señaló, las empresas elaboradoras de biodiésel para el mercado interno son alrededor de 30 Pymes que se encuentran distribuidas en el interior del país.

Las mismas son clave para dinamizar y contribuir al desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la matriz energética, la sustitución de importaciones la industrialización de la producción primaria y la preservación del medio ambiente.

"La producción de biodiésel surge como un eslabón al final de la cadena de valor de la soja, que permite agregar valor al aceite en territorio argentino. Dicha valoración se direcciona en dos sentidos: por un lado, es una cuestión estratégica en cuanto al aprovechamiento de la materia prima que el propio país produce, junto a las inversiones, empleo y actividad económica que genera", indicaron.

La producción de biodiésel Pyme no sólo dinamiza la economía del interior del país, sino que también contribuye a reducir los gases de efecto invernadero en beneficio del medio ambiente. En este sentido, se estima que en un año se evitó emitir más de 800 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente.

En paralelo, la producción de biodiésel genera un ahorro anual de divisas en el orden de 265 millones de dólares, siendo que, por cada tonelada producida, se evita importar 1 tonelada de gasoil.

"Por todos los motivos expuestos, solicitamos la publicación del precio con carácter urgente", concluyeron.