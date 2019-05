Nicolás Dujovne aseguró que "no hay nada para festejar con una inflación del 3,4%" como la registrada en abril

El ministro de Hacienda se mostró optimista en "ganar la batalla" al aumento del costo de vida. Además, proyectó que el salario real se va a recuperar.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció este viernes que "no hay nada para festejar con una inflación del 3,4%", como la que se registró en abril, y consideró que cuando se "disipe la incertidumbre política", ese indicador "será mucho más bajo".

No obstante, el funcionario resaltó que "lo importante es que después de la suba de tres meses (de la inflación) ahora haya empezado a bajar".

Dujovne comentó que "la incertidumbre política está jugando un rol y la dolarización de portafolios impide que baje más rápido la tasa de inflación".

En ese sentido, estimó que "una vez disipada la incertidumbre política, vamos a tener una tasa de inflación mucho más baja".

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que el país tiene hoy "un tipo de cambio competitivo, tal vez el más competitivo que tuvo en muchos años".

"Tenemos un esquema de tipo de cambio flotante. Hemos logrado que el tipo de cambio se mueva muy parecido al resto de las monedas emergentes", enfatizó en declaraciones radiales.

Y añadió: "tenemos una política monetaria muy sólida, muy restrictiva. El Banco Central no financia al Tesoro. Tenemos los precios relativos en equilibrio, ya no tenemos las tarifas atrasadas".

De ahora en más, dijo, "la incertidumbre juega un rol crucial".

"Nosotros pensamos que en la medida en que pasen los meses, la incertidumbre política puede bajar si la sociedad va manifestando su intención de voto y -como nosotros creemos que va a suceder- Mauricio Macri será reelegido como presidente de la Argentina. Pero también puede ocurrir el fenómeno inverso", comentó el titular de la cartera de Hacienda.

Además, el funcionario rechazó que durante el próximo período de Gobierno, se deba renegociar la deuda con el FMI.

"No es necesario. Si la Argentina quiere tener un programa de desembolsos adicionales, podría tener un nuevo programa. Pero si con el sector privado alcanza para hacer frente al pago de la deuda, no va a ser necesario un nuevo programa con el Fondo, una vez que termine el que tenemos", evaluó.

A su criterio, "la Argentina esta lista y en condiciones para volver a crecer, pero la incertidumbre política podría hacerlo un poco más lento".

El ministro de Hacienda afirmó que si la "Argentina sigue por este camino le ganará la batalla a la inflación", y estimó que en los próximos meses el índice de precios "continuará bajando y se recuperará el salario real".

"La pelea contra la inflación hay que mirarla como una película, y hoy Argentina debe seguir por este camino para ganar la batalla. Estamos haciendo lo mismo que se ejecutó en los países de la región y es tratar de llegar a un equilibrio de precios", señaló Dujovne.



En declaraciones a La Nación+, el funcionario agregó: "Creo en los próximos meses vamos a tener índices inflacionarios más bajos", al comentar el incremento del 3,4 % que arrojó la medición del costo de vida de abril, difundido por el INDEC.



En ese sentido, el ministro evaluó que si se persiste con la actual política monetaria y si se logra un equilibrio fiscal, "se contendrá a la inflación y la economía crecerá" a fin de año. "Ya desde hace varios meses se ha detenido la batalla de los salarios contra la inflación. Ahora con las paritarias va a haber una recuperación del salario real", proyectó el ministro.





"Si contenemos la inflación con la política monetaria restrictiva que aplicamos vamos a logar que baje la inflación, se genere empleo y se disminuya la pobreza como sucedió en 2017. Este es el camino", enfatizó.



Dujovne también imaginó cuál sería el panorama económico en caso de que Cristina Kirchner ganara las elecciones. "Por el bien de los argentinos sería muy bueno que siga con políticas similares a las nuestras", dijo el economista.



Además, explicó que el kirchnerismo no podría distribuir los ingresos de otra forma ya que "llevaría a una pérdida de confianza y entraríamos en una grave crisis macroeconómica". Y agregó: "Si el kirchnerismo en vez de seguir convergiendo al déficit fiscal decidiera ampliar el déficit; o si comenzara a congelar las tarifas de los transportes públicos; o si tuviéramos que importar energía iríamos a una situación de un descalabro macroeconómico de magnitud".



"La política del kirchnerismo consistía en consumir los stocks y eso era insostenible porque se quemaban las reservas, las exportaciones y energía. No se puede ser más distributivo", subrayó.



Por otra parte, indicó que no habló con el FMI sobre "una posible 'hipótesis Cristina'" y aventuró que están convencidos de que van a ganar porque "los argentinos no van a querer dar marcha atrás con el proceso de cambio que se ha iniciado y que van a querer seguir adelante con las reformas".