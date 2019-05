María Eugenia Vidal anunció que habrá una tarifa social de luz para clubes de barrio

Hay más de 7.000 clubes de barrio provinciales que podría ahorrar el 30% de la boleta. Cómo acceder al programa que anunciará la Gobernadora

El gobierno bonaerense, encabezado por María Eugenia Vidal, anunciará durante la mañana de hoy una nueva tarifa social que se implementará a partir de la próxima factura de luz que recibirán los más de 7.000 clubes de barrio provinciales. A ellos, se le implementará una bonificación que alcanzará el 30% sobre el valor de la boleta.



Dentro del grupo amplio y significativo que conforman los clubes de barrio -tanto en el conurbano como en el interior de la provincia de Buenos Aires-, más de 4 millones de personas, directa e indirectamente, mantienen un vínculo social, deportivo o artístico dentro de estas instituciones. Dos millones son niños.



La nueva tarifa social regirá a partir de los consumos de mayo y sólo recibirán el beneficio aquellos que, previa inscripción, cumplan con una serie de requisitos excluyentes: ser asociaciones civiles sin fines de lucro, tener domicilio legal en la provincia, poseer personería jurídica vigente (habrá un plazo de un año para regularizar esta situación), acreditar una cantidad mínima de 50 socios y una máxima de 2 mil.



"Son lugares que están presentes desde el municipio más grande hasta el pueblo más chiquito. En todas partes hay un club de barrio llevado adelante con el esfuerzo de una comisión directiva. Es, dentro de un espacio que los chicos tienen, un gran contenedor social para hacer deportes o actividades artísticas", sostuvo Vidal.



"Atraviesan diversas dificultades. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con personería jurídica. El principal problema que tienen son los papeles", agregó la gobernadora en un encuentro en el que fue acompañada por Roberto Gigante, ministro de Infraestructura, y Santiago López Medrano, ministro de Desarrollo Social.



Según los estudios que llevaron a cabo desde el gobierno provincial, el consumo promedio de luz de los clubes de barrio es de $15.400 (3.400 KWh), lo que implicaría un ahorro de $4.620. "Se estima una inversión, de acá a diciembre, cercana a los 700 millones de pesos", indicó el ministro Gigante.



El programa llega en un momento de crisis para la gran mayoría de los clubes de barrio, en donde los aumentos de tarifas se convirtieron en una pesadilla que muchos no lograron afrontar debido a que los ingresos eran insuficientes como para pagar este costo mensual.



"Entendemos que el principal problema y objeto de pedido de ayuda es la tarifa. Nosotros plantemos este nuevo programa, distinto, más express, más rápido y abarcativo de lo que tenía el gobierno nacional hasta que tuvo a su cargo la implementación de tarifas", declaró Vidal.



La gobernadora también explicó que, para el inicio de este nuevo trámite, "se eliminaros costos, sellados, timbrados, cuestiones ligadas que tenían que ver con los balances. Avanzamos para que eso se pueda llevar vía web. Eso también simplifica mucho; no pensemos en los grandes clubes, sino en aquellos que sólo poseen una canchita, un buffet y un pedacito de terreno más".



"Muchos clubes, al no tener personería al día, es probable que no tengan el medidor a nombre del club y quizá sí a nombre de una persona física que inició el trámite por primera vez. Queremos que la adhesión al programa sea ágil y cero burocrática. Las empresas de energía harán la verificación luego de que el gobierno provincial le confirme que allí funciona un club que reúne todos los requisitos pedidos", estableció el ministro López Medrano.



La provincia de Buenos Aires impulsó durante estos últimos años el programa Clubes Argentinos y Club de Clubes, del gobierno nacional, en el que se entregaron más de $900 millones a clubes provinciales para que pudieran realizar mejoras en las instalaciones o comprar equipamiento necesario. También hubo reintegros del 40% en tarifas de luz, gas y agua.



"Antes era una reintegro, ahora es una tarifa social. El trámite se hace una sola vez para entrar en el programa. Una vez que están adentro del programa, les llegará la factura con la bonificación hecha", destacó Vidal.



"Los requisitos tienden a delimitar el universo en aquellos clubes que tienen una necesidad real. Pasado cierto consumo no tiene sentido darle beneficio porque ya se está hablando de otra cosa", explicó López Medrano.



"Estamos pensando en un club que tiene un bar con una heladera. Que tiene cancha iluminada de noche, iluminación durante el día, consumos básicos de un club barrial, que está abierto de lunes a lunes. Ese es el consumo aproximado que estamos hablando. No queremos que los chicos que concurren a ellos estén en la calle. Buscamos que sea un trámite sencillo para realizar y que todos sean incluidos", completó Vidal.