Avanzan paritarias con pauta de 28% de aumento, revisiones a fin de año y reconocimiento del poder de compra perdido

Los trabajadores de la carne, los de estaciones de servicio, metalúrgicos y gastronómicos ya firmaron convenios por esa cifra repartida en tres tramos

Luego de que los trabajadores de la carne y de estaciones de servicio cerraran paritarias en torno al 28% anual, los metalúrgicos y los gastronómicos mantuvieron esa pauta.

Es un número que queda por debajo de la inflación estimada para este año, pero sin descuidar el proceso electoral.

No obstante, según La Nación, el Ministerio de Producción y Trabajo promueve revisiones futuras e incluso algunos reconocimientos del poder de compra perdido durante 2018.



Por caso, los trabajadores de la carne cobrarán el aumento en tres tramos; un 15% en abril; otro 8% en julio y 5% en octubre. Por recomposición de los salarios del año pasado, se pactó una suma de $12.000 "excepcional y por única vez". En noviembre, las partes realizarán una revisión del acuerdo.



El mismo acuerdo lograron los metalúrgicos con las distintas cámaras del sector, indicó Producción y Trabajo en un comunicado. Y los gastronómicos sellaron un convenio de 28% en tres tramos: 10% en junio; 15% en octubre y 3%, que se comenzará a cobrar en febrero para algunos sueldos y en marzo para otros. La revisión del acuerdo sería en este último mes, informaron. Los gastronómicos recibieron además un 15% extra como recomposición de 2018.



"En la reunión, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo, estuvieron presentes los representantes de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra)", señalaron.



Ahora, fuentes cercanas al ministro Dante Sica dijeron a La Nación que esperan avances con la paritaria mercantil. Días atrás la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) debió salir a desmentir los rumores sobre el cierre con un determinado porcentaje: "Si bien están abiertas las conversaciones con el gremio, aún el acuerdo no está cerrado y se está trabajando fuertemente para llegar a un consenso que proteja los intereses de las pequeñas y medianas empresas argentinas, pero de forma ecuánime que no afecte la fuente de ingreso de los trabajadores".



También la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio estatal más grande, trabaja además en el cierre de su paritaria en los próximos días. Fuentes gubernamentales estimaron que el número final estará cerca del 28% (entre 25% y 30%). "Va a estar a tono con el resto de las paritarias", contaron, y agregaron que tendrá una cláusula de revisión, pero probablemente no tenga un reconocimiento por 2018.

Este miércoles además, habrá en el Ministerio de Producción y Trabajo una reunión para tratar el reclamo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que realizó el 1º de mayo un paro por "la eliminación del impuesto a las ganancias y un aumento de emergencia para los jubilados".