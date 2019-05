Nielsen vaticinó que la Argentina va a tener al FMI "por ocho años más"

El asesor económico de Alberto Fernández aseguró que "fue un error muy grande" del Gobierno haber recurrido a ese organismo crediticio

El economista Guillermo Nielsen consideró que la Argentina va a tener "FMI por ocho años más" y definió como "un error muy grande" del Gobierno el hecho de haber recurrido a ese organismo crediticio.

Nielsen, que asesora al precandidato presidencial Alberto Fernández, sostuvo que el Ejecutivo "se llena la boca con el récord histórico de crédito stand by".

"Es decir de la asistencia financiera por desequilibrios del sector externo. Pero el problema es que hay que pagarlo y en cinco años", remarcó el referente económico del compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

El economista indicó que "es cierto que se puede negociar un pasaje a facilidades extendidas. Haber ido al FMI fue un error muy grande".

"Tendrían que haber sido mucho más prudente y haber tomado mucho menos deuda y acomodarla. Tendrían que haberse cuidado más. Expandieron el gasto público. No sabían en qué se estaban metiendo y no entendieron cuál era el rol del Fondo", se quejó el ex secretario de Finanzas, en un reportaje publicado este jueves en Ámbito Financiero.

A su criterio, el del Fondo Monetario "es endeudamiento barato pero es control de la economía. El FMI se sienta en el escritorio y maneja la economía".

"Por eso digo que tenemos FMI para ocho años más. Se van a tener que negociar los vencimientos y lograr facilidades extendidas", añadió.

Por otra parte, el ex funcionario nacional afirmó que la economía "ha logrado moderar la volatilidad en las últimas tres semanas a partir de la negociación parcial, pero exitosa, de intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario", pero aclaró que la Argentina todavía está "en un estado de fuerte recesión".

Para el economista, "un error fue no haber bajado el gasto público y creer que había que aumentarlo aún más y financiarlo con deuda. Hoy lo que hay es que el déficit fiscal tiene un componente muy fuerte de intereses porque se fueron de mambo con la deuda. Y todavía no entró en juego devolverle la plata al FMI. Eso va a ser peludo".