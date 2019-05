Dante Sica advierte que los convenios de Camioneros le suben el precio a los alimentos

El ministro dijo que los costos de logística en general no superan el 11% pero que en Argentina representa el 25% por acuerdos extra salariales

Para el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, es necesario "modernizar las relaciones laborales" con los gremios, lo que permitirá mejorar la competitividad de la economía local.

El funcionario, que participó del seminario Argentina Exporta, se enfocó particularmente con Camionero, y advirtió que los acuerdos "extra salariales" con el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano, contribuyen a que la Argentina "tenga un costo de logística del 25% del valor de las bebidas y alimentos, contra el 11% que cuesta en países como Uruguay o Chile".

"En el sector de alimentos y bebidas, en general los costos de logística no superan el 11% del costo total de un producto. Ocurre en Chile o Uruguay, sin ir más lejos, o el Colombia y Perú. En la Argentina, ese costo es del 25%. La logística representa el 25% del costo de los alimentos y bebidas", indicó.

Te puede interesar Alarmados por borrador del plan de Alberto F, empresarios piden más precisiones sobre el dólar

En este contexto, admitió en una entrevista con Clarín, que el Gobierno "no ha podido avanzar" en la mejora de la productividad para las empresas, excepto en la regulación de las Arts.

"Nosotros tenemos un programa de reformas que intentan modificar la competitividad sistémica de la Argentina. Eso implica mayores niveles de integración, para que permitan ser más eficientes los procesos productivos y poder ganar nuevos mercados, pero implican también transformaciones en materia de reformas fiscales, bajando la presión impositiva que están pagando las personas jurídicas y mejorar y modernizar nuestras relaciones laborales, para que los costos extra salariales empiecen a ser menores y permitan mayor adaptación a las nuevas tecnologías", dijo.

Y señaló que esto no significa flexibilización laboral: "Eso es otra cosa. El costo laboral tiene tres componentes, el salario, los costos extra salariales y la productividad. Nosotros tenemos costos laborales muy altos para el nivel de productividad que tenemos. ¿Cómo se solucionaba? Devaluando. Pero la devaluación no te solucionaba el costo extra laboral, lo que hace es pinchar el salario real. Era lo más fácil".

Te puede interesar Cierran más paritarias: la UOCRA y trabajadores del seguro lograron subas récord

"Lo que nosotros queremos es trabajar sobre los costos extra salariales, que tienen que ver con los procesos de judicialización, las multas, las ARTs, regulaciones que generan costos adicionales que encarecen el costo que tiene el sector empresarial. Es una sumatoria de regulaciones que tenemos que empezar a corregir", agregó.

Sobre estos aspectos solo se avanzó con las ARTs, afirmó el ministro. "No hemos podido consensuar reformas que permitan bajar ese peso. Mejoramos en algo la productividad, pero no pudimos bajar esos costos extra salariales. Hoy una industria no define su competitividad por el costo de la mano de obra, sino por su capacidad tecnológica en los procesos".

"Nuestra gran discusión a futuro es cómo avanzamos en reformas, o aceleramos nuestros procesos de reformas que nos permitan bajar esos costos extra fábrica, para darles más competitividad. Uno de los principales es el costo de logística, que va desde puertos más eficientes, mejores vías de comunicación y también discutir todo lo que son los costos que están involucrados en el proceso de la logística, en especial los temas del gremio de Camioneros", añadió Sica.