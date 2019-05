Litigios sin fin: después del caso Aerolíneas, el país aún enfrenta demandas por u$s4.500 millones en el exterior

La Argentina ya pagó u$s17.000 millones en juicios internacionales entre holdouts y derrotas en el CIADI. Pero restan más casos: YPF, el más importante

La otra herencia K volvió a hacerse sentir. El fallo adverso para el país por la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA), que ahora costará u$s320 millones, es uno más de una larga lista.

La deuda en default con los holdouts (que arregló Cambiemos), la expropiación de YPF, los juicios en el tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI) y otros más, todos litigios perdidos por el Estado Nacional, ya insumieron u$s17.095 millones, según cálculos de Fingurú.

Pero es tan sólo la foto pasada: hacia adelante, y a pesar del tiempo transcurrido, la Argentina aún enfrenta potenciales demandas por alrededor de u$s4.510 millones adicionales. De esta manera, y según estas estimaciones, los juicios contra el país en el exterior terminarán costando alrededor de u$s21.605 millones.



El juicio más resonante fue el de los holdouts, los denominados "fondos buitre" que el Gobierno actual arregló al principio de su gestión, insumió u$s9.300 millones que se pagaron en efectivo.

En el ranking de los litigios ya con sentencia y pagados, le sigue la expropiación a YPF en 2012. Se pagó con bono en el 2014 y al Estado le salió u$s5.800 millones.

El caso de Aerolíneas es, igualmente, particular y demuestra que el paso del tiempo en lugar de licuar los problemas solo lo agrava. Es conocido que Marsans, la empresa española que controlaba a AA, vendió su pleito porque no tenía espalda financiera para hacer frente a los costos legales. Quien lo compró fue un fondo conocido por la Argentina: Burford Capital.

Esto fondo de inversión compró los derechos de este juicio a Marsans por u$s15 millones. Pero en 2018 los vendió por u$s107 millones a otro fondo aún desconocido. Ergo: ganó siete veces más lo que invirtió inicialmente.



Burford Capital es también un jugador relevante en el juicio que actualmente desvela al Gobierno: YPF. Tiene los derechos de 2 juicios contra la petrolera (cedidos por el Grupo Petersen y Eton Park).

Recientemente el gobierno Donald Trump le recomendó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que rechace un pedido presentado por los abogados argentinos para desestimar la demanda por la estatización de YPF.

Los abogados que representan al país y a la petrolera pedían que no continuará el litigio en EEUU y que pasará a la jurisdicción argentina o un tribunal como el del CIADI. No prosperó esa solicitud y ahora, según cálculos extraoficiales, la demanda potencial asciende a u$s1.600 millones.



"El juicio que tiene la Argentina más complicado es del Grupo Petersen por YPF. Pero no importa el Gobierno. La Argentina ha demostrado históricamente no saber interpretar las leyes y violar los contratos", dijo Sebastián Maril, director de Fingurú.



Según el especialista en temas internacionales y litigios del país en el exterior, a consecuencia de esta "irresponsabilidad, todos los que invierten en la Argentina piden que los contratos sean bajo ley internacional".

"Es así y va a seguir así. Mientras que la Argentina tenga un juicio pendiente en alguna corte internacional, el riesgo legal que forma parte del riesgo país va a ser alto", agregó Maril.



Otras demandas de alto impacto, en el corto plazo, es el pedido del fondo Aurelius (que aceptó la oferta de Cambiemos en su momento) con respecto a los cupones PBI. El fondo dice que la Argentina defaulteó el pago de los cupones en 2013-2014 por la manipulación de las estadísticas que hizo el kirchnerismo.

Incluso, recientemente el Gobierno debió cuasi defender el accionar de Guillermo Moreno y Axel Kicillof para explicar que el Estado tenía derecho de modificar el año base con el cual se calculaba el pago de los cupones. Ahora, este lunes Aurelius deberá presentar pruebas ante los tribunales de EEUU.



Sea como fuere, los pagos -como el de Aerolíneas- seguramente se harán mediante bonos. Maril explica que el Gobierno por lo general usa el Bonar 24 para cancelar los juicios.

Recientemente, la Argentina pagó alrededor de u$s245 millones a la francesa Suez. La indemnización fue acordada tras un largo trámite administrativo y comercial en tribunales internacionales que duró más de 12 años debido a la rescisión unilateral en 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, del contrato que tenía Suez para explotar el servicio de provisión de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires.



Al final del día, pagar siempre hay que pagar. El tema para la Argentina es cuánto y cuándo. Un país que vive en un litigio sin fin.