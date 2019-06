El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, habló sobre el audio de Lázaro Báez

Beraldi se refirió al juicio de la causa vialidad, donde Cristina está acusada de liderar una asociación ilícita para el direccionamiento de obras públicas

El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner , Carlos Beraldi, se refirió al juicio oral de la causa vialidad, donde Cristina está acusada de liderar una asociación ilícita para el direccionamiento de obras públicas viales en favor de Lázaro Báez. Asimismo, Beraldi habló sobre el audio que salió a la luz de Lázaro Báez, donde este dice que todo lo que tuvo "es de una sola persona que está en el cielo".



Sobre eso, el abogado dijo en LN+: "No entiendo cómo los medios de comunicación -que creo que son serios- sacan escuchas ilegales y las publican como si fuera una cosa normal. Nosotros estamos en un Estado de derecho y eso es claramente un delito. Para mí eso no tiene ningún valor". No obstante, admitió: "No dice nada Báez. No surge ninguna prueba incriminante".



Beraldi se explayó también sobre el juicio oral que afronta Cristina y explicó que el juicio se encuentra en una etapa donde prima una diligencia procesal "bastante tediosa" que consiste en "sentarse y escuchar una acusación que ya hemos leído, que ya conocemos". Sobre si Cristina asistirá a la próxima audiencia, respondió que desconoce la agenda parlamentaria de la exmandataria, pero dijo que si no tiene que cumplir con ninguna obligación parlamentaria irá a los tribunales.