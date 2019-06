Caló: "La UOM perdió en cuatro años casi 60.000 trabajadores y hoy tenemos 20.000 suspendidos"

El líder del gremio metalúrgico aseguró que hoy hay 20.000 empleados suspendidos en el sector y temen por sus puestos de trabajo

En medio de la crisis industrial y la caída del empleo, el secretario General de la UOM, Antonio Caló, dejó una descripción desoladora de lo que implicó la gestión Cambiemso en materia de puestos de trabajo para el sector.

"Sin industria no hay país y acá las cierran todos los días pymes. La UOM perdió en cuatro años casi 60.000 trabajadores, ahora tenemos 20.000 suspendidos que no sabemos si se van retomar en poco tiempo", dijo el metalúrgico.

El dirigente sostuvo que "las pymes son de lo más comprometido porque no pueden competir, y la UOM se nutre de 22 mil pymes". En ese sentido, la UOM viene reclamando por la declaración de la emergencia metalúrgica nacional.

"Todas las regiones están perjudicadas, no hay una que se salve. La línea blanca está muy deteriorada, nadie compra. Cuando la gente no tiene para comer, no compra otras cosas. Hay casi 400.000 televisores en stock, y se va de moda", graficó el extitular de la CGT al portal rosarino El Ciudadano.

Caló precisó que actualmente hay "7.000 suspendidos en Tierra del Fuego, 2.000 en Buenos Aires, 1.000 en Rosario, son 20.000 en total".