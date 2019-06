Deudores de créditos UVA afirman que ya no pueden sostener el pago de las cuotas

El sostenido incremento del índice, a través del cual se ajustan los créditos hipotecarios, elevó sustancialmente el valor de las mensualidades

El sostenido incremento del índice UVA, a través del cual se ajustan los créditos hipotecarios, elevó sustancialmente el valor de las cuotas. En los últimos dos años el capital adeudado aumentó casi el doble del valor inicial. Afirman que mucha gente está a punto de perder sus casas.

Dolores Corró es una de las personas que adquirió el crédito UVA, lo hizo hace casi dos años para pagar una casa del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), indicó el sitio misionesonline.

Recibió 1.200.000 pesos y hasta el momento el capital de la deuda aumentó 1.000.000 de pesos más: "Cada vez que entramos al Banco Central vemos como crece nuestra deuda. Mi capital crece mensualmente 60.000 pesos, así es como yo hoy debo 2.250.000 pesos", afirmó Corró.

A lo que agregó: "No es justo que nos esté pasando esto, porque no hemos dejado de cumplir. Hemos hecho grandes sacrificios en recortar gastos y cambiar nuestra calidad de vida. Nadie quiere que nos regalen nada, yo quiero poder pagar mi casa, es mi orgullo personal que con el fruto de mi trabajo les pueda dejar una casa a mis hijos. Pero en este momento no estoy pudiendo, ni siquiera cubrir sus necesidades básicas".

Ante esta problemática, en el Congreso de la Nación, la oposición insiste en un proyecto de emergencia, en donde se contemplaban puntos como la detención del aumento de las cuotas y la protección de las personas que habían quedado sin trabajo luego de haber accedido al crédito: "Pero todo esto sigue siendo vetado por el Gobierno nacional", afirmó la entrevistada en radio Libertad, a lo que añadió que están esperando a que cambie el Gobierno, "porque este ha decidido convertirse en los tres monitos: el ciego, el sordo y el mudo".