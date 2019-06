El FMI confirmó que se reunirá el jueves con Alberto Fernández y Roberto Lavagna

Los encuentros tendrán que ver con el tratamiento de la deuda que deberán cancelar las autoridades que surjan de las elecciones de octubre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el próximo jueves el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el representante residente en Argentina, Trevor Alleyne, "se reunirán con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández y con su par por el Consenso Federal, Roberto Lavagna", consignaron fuentes del organismo.



La reunión se inscribe en el objetivo de desarrollar un intercambio de opiniones sobre las perspectivas actuales de la Argentina y "conocer más sobre sus prioridades de la política económica".



Desde el FMI aclararon que Werner viajará a la Argentina específicamente para este propósito, luego de que el pasado sábado se cerró el plazo para la presentación de las listas de los candidatos presidenciales.



En este contexto, el FMI postergó para julio los resultados de la cuarta revisión del programa de préstamos vigente con la Argentina, que culminó mucho antes de que se conocieran los candidatos.



La información será clave para terminar de elevar ese informe al directorio del Fondo y para aprobar un nuevo tramo de los desembolsos pactados en el acuerdo stand by.



Según trascendió, las reuniones tendrán que ver con el tratamiento de la deuda que deberán cancelar las autoridades que surjan de las elecciones de octubre.



La aprobación de metas permitirá a la Argentina destrabar un desembolso de 5.500 millones de dólares.



El préstamo total solicitado por la Argentina al FMI es de 57.000 millones de dólares y de aprobarse el desembolso, habrá recibido a la fecha casi un 80% del total.



Si bien aún no trascendieron el horario y lugar del encuentro, tanto Fernández como Lavagna confirmaron que el encuentro se realizará el jueves.



Mientras el candidato a presidente del Frente de Todos se encuentra de campaña en Tucumán, su par de Consenso Federal prefirió dividir tareas con su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.



"Roberto tiene la reunión con el FMI por un lado y la presentación de listas que el sábado se debe realizar ante la Justicia Electoral, por lo que en estos días sus actividades van a ser en la provincia de Buenos Aires", dijeron fuentes de su partido.



Así, mientras Lavagna compagina agenda intercalando fotos de campaña con sus referentes -el lunes se hicieron con el candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Tombolini- Urtubey continúa su gira por el interior del país.



El salteño y candidato a vice de Consenso Federal, que ayer tuvo un acto en el club All Boys de Tucumán, mañana se presentará en Córdoba, provincia gobernada por su exaliado en Alternativa Federal, Juan Schiaretti, recientemente reelecto.