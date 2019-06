Alberto Fernández advirtió que si gana "revisará los acuerdos que firmó Macri" como el de Mercosur-UE

"Me asusta que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado", dijo el precandidato a presidente en un congreso de trabajadores de SMATA

Después de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los primeros en salir a criticarlo fue Alberto Fernández, precandidato a presidente por el Frente de Todos. Y este sábado reiteró sus temores por el pacto al mismo tiempo que lanzó una contundente advertencia.



En un congreso de trabajadores de SMATA, que se desarrolló en Tortuguitas, Fernández expresó: "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar".



"No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado", avisó Alberto.

"No quiero vivir en un país cuya única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna. Quiero industrias, lo que hacen ustedes en SMATA, empleados industriales, quiero darles trabajo a todos los argentinos, que todas las argentinas tengan donde desarrollarse", agregó.



Además, el exjefe de gabinete lanzó una crítica contra los que cerraron el acuerdo: "He sido parte de esa negociación con la UE, la he conocido y quiero ver qué han concedido. Estoy seguro de que han concedido más tristeza, menos trabajo y menos riqueza para los argentinos".



Por su parte, antes del discurso de Fernández, Máximo Kirchner también se refirió al acuerdo: "Estamos yendo debilitados y a ciegas a un acuerdo que será muy difícil que modifique las condiciones del trabajo en la Argentina, porque los trabajadores argentinos no solamente quieren trabajar para poder pagar los servicios, quieren pagar con su trabajo más dignidad, poder cambiar el auto, poder irse de vacaciones", aseguró el diputado.





Te puede interesar Personal doméstico: tras el aumento por paritarias, cómo quedan los salarios por mes y por hora



Lo que se anunció en Bruselas es un texto consensuado por ambos bloques que asegura que el convenio mejora las condiciones de acceso en bienes y servicios a un mercado de 500 millones de habitantes con un PBI per cápita promedio de u$s34.000.



El acuerdo es considerado "un hito" por las autoridades argentinas: destacaron que promueve la llegada de inversiones, genera un incremento del producto bruto nacional en el mediano plazo, aumenta las exportaciones de las economías regionales y la generación de empleo de calidad, al tiempo que consolida la participación de nuestras empresas en cadenas globales de valor, acelera el proceso de transferencia tecnológica y aumenta la competitividad.