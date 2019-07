Redrado:"El dólar no debe atrasarse más de tres meses, porque en algún momento termina corrigiéndose con la inflación"

En una entrevista con iProfesional, el ex presidente del Banco Central opinó sobre cómo debería ubicarse el dólar y además opinó del acuerdo con el FMI

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, se mantiene fiel a sus viejas políticas: sigue creyendo que el mejor sistema cambiario es la "flotación administrada" con intervención del Banco Central, que él realizaba durante su gestión al frente de la entidad monetaria nacional.

Y, por ende, se muestra crítico con este momento de la economía, donde observa una tendencia del Gobierno a entusiasmarse más de la cuenta con el anclaje del tipo de cambio.

"La popularidad del Presidente aumenta cuando se estabiliza o se aprecia el dólar", dijo Redrado ante un auditorio de empresarios e inversores, en el marco del 7° Latam Economic Forum.



El siguiente es el resumen de la entrevista concedida a iProfesional para analizar qué escenarios se abren para la política cambiaria y qué acuerdo se debería establecer con el Fondo Monetario Internacional.

-En la previa a las elecciones el Gobierno parece haber controlado al dólar, ¿qué opina?

-Lo importante es hacer que el dólar no se atrase, es decir, que el peso no se encarezca, que la moneda estadounidense no sea una mercadería barata porque eso genera distorsiones en todo el sistema productivo. Por lo tanto, el tipo de cambio debe tener una flotación administrada con intervención del Banco Central y no debe retrasarse respecto a la inflación.

-Pero ahora el Banco Central lo está intentando atrasar…

Te puede interesar Anses: cuáles son los descuentos en artefactos para el hogar

-Sí, siempre en los períodos electorales está la tentación de atrasar el tipo de cambio porque está la relación que la popularidad del Presidente aumenta cuando se estabiliza o se aprecia el dólar. De todas maneras, esto es como la ley de gravedad, en algún momento se corrige y lo ideal sería no compararlo día a día con respecto a la tasa de inflación, pero que en un período de dos o tres meses el tipo de cambio no se atrase porque en algún momento termina corrigiéndose.

-¿Cuánto está atrasado hoy el dólar?

-No díría un porcentaje de atraso porque lo que hay que mirar simplemente son todas las variables de la economía. Pero está claro que si la inflación se estabiliza en 2,5% mensual y el tipo de cambio se queda planchado ahí, con el correr del tiempo, se va a ir acumulando. Lo mismo que nos pasó en 2017 o en los seis meses del plan del Fondo Monetario. Con lo cual, no se puede tapar el cielo con las manos. La clave es bajar la tasa de inflación.

-¿Y cómo se hace para bajar la inflación?

-Con un programa económico integral, que le posibilite a la Argentina tener una ley de estabilidad macro, que marque que todas las áreas de gobierno van hacia un mismo nivel de nominalidad. Es decir, que el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, las políticas, las remuneraciones que paga el sector público vayan todas a un mismo número si queremos una inflación del 30% ahora y que vaya bajando en un sendero. Lo pongo en términos de ley para que cada uno de los ministros sea responsable y rinda cuentas frente al Congreso si tiene algún desvío de esa meta.

-¿Cuál sería la clave para corregir todos esos desfasajes?

-La clave es, básicamente, que todas las variables del sector público vayan en una misma dirección y en una misma cifra.

-¿Qué debería priorizar el nuevo mandatario para poder crecer?

-Se debe priorizar un programa económico integral que ataque el problema de inflación y que genere las reformas necesarias de reingeniería del sector público que, con la precondición de tener equilibrio fiscal, le brinde estímulos a las inversiones que Argentina necesita. Como por ejemplo Vaca Muerta, las inversiones en minería y en innovación y tecnología, donde el país tiene una ventaja competitiva.

-El Gobierno indica que le está dando impulso a estos sectores mencionados, ¿habría que cambiar algo?

-Falta dar garantías hacia delante. En el caso de Vaca Muerta, se necesita un gasoducto que vaya desde Neuquén hasta Bahía Blanca, se precisa financiamiento para eso, con lo cual se debe dar garantías para poder generar el repago suficiente para un proyecto que tiene u$s5.000 millones de envergadura.

-Con respecto al Fondo Monetario, hay una deuda importante que contrajo el país, ¿qué se debería hacer para salir de esta situación?

Te puede interesar Transporte: UTA confirmó paro de colectivos para el 12 de julio

-Se puede pagar la deuda, pero habría que salir del programa de stand by (de emergencia) e ir a un programa de facilidades ampliadas, es decir, uno de largo plazo desde un plan hecho en la Argentina.

-¿El mismo sería a un lapso de diez años de plazo como sugieren algunos analistas?

-En principio serían cuatro años, que podrían tener una renovación de otros cuatro años más.

-¿Y qué se le debería ofrecer al Fondo para que acepte ese cambio en las condiciones de pago?

-Se le puede proponer un plan económico que baje la tasa de inflación y que haga reformas estructurales, que garanticen el equilibrio presupuestario intertemporal. Esa es la clave que necesita un acuerdo con el Fondo Monetario, que es una cuestión de sentido común.

-Se menciona desde distintos lugares que se necesitan hacer reformas, ¿cuáles considera que son las prioritarias?

-La reingeniería del sector público y una reforma impositiva.

-¿Ve que haya el consenso político y social necesario para que se realicen?

-Veo la necesidad, el consenso vamos a ver si se genera después del 10 de diciembre.-