Farmacéutica Sidus pagará el aguinaldo en 4 cuotas

Los trabajadores reclamaron que se cancele la deuda en un solo pago. No hubo despidos pero si retiros voluntarios y reducción de horas extra

La empresa farmacéutica Sidus, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, informó que abonará el sueldo complementario en cuatro partes a lo largo de julio.

Por su parte, los empleados comenzaron un plan de lucha en reclamo de que se cancele la deuda en un solo pago.



El lunes, al concretarse ese primer desembolso, realizaron una retención de tareas desde las 8 de la mañana hasta las 17, mientras que ayer se manifestaron, con el apoyo del Sindicato de Sanidad, en el ingreso a la firma.



"Entenderíamos la situación se viéramos que la planta no trabaja o se vende menos, pero no es así. Si bien puede ser que se produzcan menos medicamentos, el precio de estos han subido en los últimos años un 300%, por lo que las ganancias siguen siendo importantes", señaló a Pilar de Todos Juan Carlos Casimiro, delegado de la planta.



"Intervino el sindicato, se realizó una presentación en el Ministerio de Trabajo y el jueves a la mañana habrá una reunión. La empresa dice que tiene que afrontar el pago de deudas con bancos, pero no es por cuestiones de Sidus, sino porque tienen negocios en otras áreas como campos. ¿Por qué tienen que ser los trabajadores los que paguen esas malas inversiones? Además, de todos los laboratorios que hay en el Parque, Sidus es el único que está pagando el aguinaldo en cuatro cuotas", añadió.



Casimiro aclaró que no se han dado despidos aunque sí redujeron las horas extras y se dieron algunos retiros voluntarios: "Despidos no hubo, somos unos 170 empleados de convenio. Lo que sí hubo fueron algunos retiros voluntarios y al personal que se jubiló, unos 6, no se los reemplazó. Puede ser que no se esté trabajando al mismo nivel que con el gobierno anterior, pero de ahí a pagar el aguinaldo en 4 cuotas, cuando muchos empleados esperan ese dinero junto para saldar deudas, no es lógico", concluyó.