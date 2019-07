Es fundamental diseñar oportunidades para el desarrollo de los industriales

Es sabido que las crisis condicionan la competitividad de las empresas, sea cual fuere su tamaño. Pero, tratándose de Pymes, el contexto actual es aún más complejo para ellas. La imposibilidad de acceder al financiamiento, los elevados costos de producción y de mano de obra combinados con la inflación y la baja del consumo produjeron un preocupante estancamiento de nuestro sector.



Comenzar a diseñar oportunidades y buscar herramientas para activar el desarrollo de los pequeños y medianos industriales es fundamental. Porque, de lo contrario, este estancamiento generará un círculo vicioso difícil de controlar, trayendo más pérdidas de puestos de trabajo. Y esto, como empresarios, no podemos permitirlo. Porque la generación de empleo es determinante para cada pueblo, para cada localidad, para cada ciudad.



El Gobierno, junto con las empresas y las entidades gremiales y empresariales, debe generar un gran acuerdo que sobrepase el contexto electoral, que vaya más allá de esta coyuntura. Sólo así podrá romperse esta situación que tanto nos preocupa. Lograr salir del estancamiento no será fácil; nos va a costar y seguramente tardemos más de lo deseado en volver a poner en marcha nuestros motores. Pero aun así tenemos confianza, y nuestras expectativas continúan tan vigentes como todo el camino que tenemos por delante.



En este contexto, junto a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), el 3 y 4 de septiembre se llevará a cabo Somos Industria, el evento por excelencia de industriales para industriales, porque debemos unirnos y promover el desarrollo industrial sostenible en todo el país. Y estamos convencidos de que los gobiernos deben apoyar el desarrollo de parques públicos y privados, ya que estos invierten y atraen nuevas inversiones donde antes no había.



Somos Industria es el ejemplo de lo que decimos. Nos unimos para generar oportunidades para todos.-