Axel Kicillof sobre el acuerdo con la Unión Europea: "El Gobierno negoció mal, va a ser una tragedia"

En línea con Alberto Fernández —precandidato a presidente por Frente para Todos junto a Cristina Fernández— Axel Kicillof se expresó en duros términos contra el acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Para la Provincia de Buenos Aires es una tragedia".



El precandidato a gobernador bonaerense afirmó en TN que lo negociado "es muy malo" y que se trata de "un acto de campaña" por parte del gobierno de Mauricio Macri: "No hay nada que festejar. Lo que negociaron es muy malo. Si hacés una mala negociación el resultado será malo".



Kicillof —quien compartió la entrevista con su compañera de fórmula Verónica Magario— afirmó que "el campo está enojado y que la industria está enojada" con el acuerdo, refiriéndose centralmente a la automotriz: "Hoy hay una tragedia industrial: desde 2015 cayó alrededor de un 50%, un desastre".



El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner afirmó además que el acuerdo "ya fue rechazado por Francia y que lo están rechazado en Irlanda".



En las últimas horas, el propio presidente Mauricio Macri salió a cruzar, frente a empresarios, a quienes cuestionaron lo firmado​: "Va a favorecer mucho a las economía regionales para que sea un país federal", dijo Macri.



En otro orden, al referirse a la situación del tipo de cambio, Kicillof afirmó que "no hay que volver al cepo" y que el problema de la Argentina "es la fuga de capitales", citando el último valor de mayo que está en el orden de los 2500 millones de dólares.



Y reivindicó la política proteccionista de Donald Trump: "Cuida su industria, hay cosas de la política de él que están bien encaminadas".



Finalmente, Kicillof afirmó que las cifras del INDEC "tienen que ser creíbles" a propósito de las denuncias de manipulación de índices sobre el organismo durante el gobierno kirchnerista.