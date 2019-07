CAME celebró la baja de derechos a la exportación a productos de las economías regionales

Según la entidad, la reducción de la alícuota es una buena señal para la producción primaria, ya que implica la recuperación de más de $2.200 millones

El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la baja de $4 a $3 por dólar exportado los derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales anunciada por el gobierno nacional.



"Si bien seguimos sosteniendo que las retenciones móviles son un impuesto distorsivo, la reducción de la alícuota es una buena señal para la producción primaria, ya que implica la recuperación de más de $2.200 millones", afirmó la entidad en un comunicado.



Según el director del sector de Economías Regionales de la CAME, Eduardo Rodríguez, "los productos alcanzados exportaron en 2018 por un valor de u$s2.272 millones, mientras que se calcula que la medida tendrá un costo fiscal de un poco más de u$s50 millones".



El beneficio "se suma a una serie de medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en los últimos tiempos, todas con un denominador común y en sintonía con los objetivos del área de Economías Regionales de CAME", resaltó el comunicado.



Entre ellas, mencionó, "potenciar el desarrollo de la producción regional, devolver competitividad y rentabilidad al pequeño y mediano productor, y generar arraigo en el interior profundo".



Además, recordó "el adelantamiento del Mínimo No Imponible, oportunidad en la que el Gobierno nuevamente dio respuesta al pedido de CAME, ya está dando sus frutos".



"Los costos de contratación de mano de obra se están achicando, por lo que todos los anuncios que disminuyan la carga tributaria al productor son el camino para la reactivación de las economías regionales", agregó Rodríguez.