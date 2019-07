La ANSES difundió una advertencia para prevenir estafas y fraudes

La ANSES aclaró que "no solicita datos personales por correo electrónico" y publicó un instructivo para denunciar maniobras de estafa a los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió por las reiteradas maniobras de estafas a beneficiarios con correos electrónicos truchos o llamados falsos y publicó un instructivo para denunciarlas.



"A raíz de múltiples denuncias de beneficiarios, es importante recordar que el organismo previsional no solicita información personal ni datos sobre tarjetas de débito o claves personales bancarias por teléfono ni por correo electrónico", aclaró el organismo que conduce Emilio Basavilbaso.



El organismo añadió que "todos los trámites son gratuitos y no necesitan de gestores", ya sea para jubilaciones o asignaciones familiares, entre otras prestaciones y programas.



"ANSES no solicita datos sobre documentos personales, DNI o pasaporte, ni de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso, ni por correo electrónico ni por teléfono. Es importante que los ciudadanos estén advertidos de esta modalidad de estafa ya que es recurrente.



Asimismo, recordó que "únicamente en los casos que fuese necesario contar con un abogado para aceptar la propuesta de Reparación Histórica, los empleados de ANSES se lo harán saber solo a los jubilados y pensionados de manera presencial en una oficina de atención al público".



"Para asesoramiento o inicio de trámites, las personas deben solicitar un turno en www.anses.gob.ar o llamar al número 130, gratuito desde líneas fijas y luego concurrir a las delegaciones de ANSES en la fecha y hora asignadas para ser orientadas de manera gratuita específicamente en la gestión de su interés por personal capacitado y en forma segura", agregó la entidad en un comunicado.



En las delegaciones de ANSES los empleados "están siempre identificados con sus nombres" y por ese motivo recomiendan que "si alguien se comunica por teléfono, deben pedirle sus datos personales y legajo para denunciarlos por las vías detalladas abajo".

La ANSES posee la Coordinación Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, que fue creada con el fin de recibir las denuncias que se presenten por fraude y estafa, a través de uno de estos medios:



- Por mail a [email protected]anses.gob.ar



- Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).



- Personalmente a la sede de ANSES detallada en el punto anterior, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio.



- Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas (gratuito desde línea fija).