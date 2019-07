Giacomini: "El Gobierno está haciendo más de lo mismo con el tipo de cambio electoral, no aprende"

El economista, Diego Giacomini, advirtió sobre el riesgo de una nueva devaluación tras la "estabilidad transitoria" del tipo de cambio

En diálogo con CNN Radio, el economista y director de la consultora Economía & Regiones, Diego Giacomini, advirtió sobre el riesgo de una nueva devaluación tras la "estabilidad transitoria" del tipo de cambio, de la mano de las elecciones de octubre.



"Lo que está haciendo el Gobierno con el tipo de cambio en el ciclo electoral es más de lo mismo. No aprende. Es exactamente lo mismo que hizo el gobierno de Macri en 2017, lo mismo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner cuando Axel Kicillof era ministro de Economía en 2015 y 2013″, aseguró Giacomini y explicó: "La estrategia es muy sencilla. En épocas electorales mantienen el tipo de cambio equilibrado, estable transitoriamente, para que el dólar se abarate también transitoriamente".



El economista añadió que "supuestamente, con estabilidad del tipo de cambio nominal se logra que la inflación se desacelere y se alimenta el consumo para que se genere un rebote de la actividad y le reditué en votos al gobierno" de cara a las elecciones.



Sin embargo, Giacomini advirtió que esto "es transitorio, es artificial" y recordó que en enero de 2014, de 2016 y de 2018 hubo "fuertes devaluaciones que necesariamente son aceleraciones del nivel de inflación con caídas del nivel de actividad, del PIB y del empleo y además con pérdida del nivel adquisitivo".



El analista económico dijo que ahora esta estrategia "tiene más costos" que hace dos o cuatro años y "reditúa en menores beneficios".



Sobre una eventual devaluación pos-elecciones, Giacomini dijo que nadie puede precisar a qué número podrá llegar. "Una economía que crece, que hace bien las cosas, viaja hacia un equilibrio del tipo de cambio real más bajo, con una moneda más fuerte. Pero una economía que permanentemente hace mal las cosas, que no crece desde hace 12 años, con una Argentina que inexorablemente va acumulando fracaso tras fracaso, solamente puede viajar a un tipo de cambio real, de equilibrio, que no sé donde está, pero sí tengo certeza de que será más alto que éste", indicó.