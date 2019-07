Gremio petrolero adhiere al rechazo del autoservicio de combustibles

El sindicalista Pereyra advirtió que el autodespacho de combustible está prohibido por decreto y se suma así a los trabajadores de estaciones de servicio

El líder del sindicato de petroleros Guillermo Pereyra se sumó al gremio de trabajadores de estaciones de servicio que conduce Carlos Acuña y también rechazó el autoservicio de combustibles en la Argentina.



"El autodespacho de combustible está prohibido por decreto, no se pueden seguir destruyendo los puestos de trabajo. Las condiciones laborales de los trabajadores petroleros no fueron flexibilizadas, al contrario", enfatizó Pereyra, que también es senador peronista por Neuquén.



Desde la Secretaría de Energía aclararon a Ambito.com que no existe ninguna iniciativa oficial para aplicar al autoservicio a nivel país y aseguran que no habrá cambios de normativa a nivel general. "Son pedidos de las empresas, excepciones, autorizaciones puntuales. Se verá caso por caso. En las provincias donde está prohibido seguirá así", afirmaron.



Las cámaras empresarias del sector habían anunciado días atras la "unidad" de las federaciónes bajo el paraguas de Cecha para afrontar una reforma laboral, que incluya el autoservicio de naftas y gasoil.



"El autoservicio es la modernidad, por lo que triunfa y a nivel mundial cada vez tiene más sustento, y eso no significa dejar de lado o despedir trabajadores", aclaró Carlos Gold, titular de la Cecha.



Gold celebró la unidad del sector empresarios de las estaciones de servicio y exhortó a los gremialistas a mantener un vínculo de respeto y sensatez. "Esto requiere de un trabajo dejando intereses particulares, sino es imposible avanzar", afirmó.



El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, avanza en la reglamentación del nuevo formato de expendio en las estaciones de servicio. La imagen tan repetida en las películas estadounidenses puede llegar a verse en Argentina. El autoservicio de combustibles, muy popular en otros países, está en vías de ser reglamentado por el Gobierno nacional.



El formato contemplaría que un playero controle el autoservicio, que sería un surtidor especial en el que con un botón se puede activar y detener el expendio de combustible. En tanto, en cada dispositivo para uso del cliente habría guantes para la realización de la carga. El Gobierno habilitaría el autoservicio en distritos lejanos al área metropolitana para evitar tensiones