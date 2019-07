Grupo Techint y la empresa de Galuccio invertirán en nuevos desarrollos en Vaca Muerta

El grupo asociado a la estatal G&P obtuvo la concesión de dos áreas para la exploración y desarrollo de hidrocarburos no convencionales

El gobierno de Neuquén adjudicó a la empresa Tecpetrol, del grupo Techint, asociada a la estatal Gas y Petróleo de Neuquén (G&P) la concesión de dos áreas para la exploración y desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta con una inversión de u$s113 millones, anunció el gobernador Omar Gutiérrez.

Paralelamente, Vista Oil & Gas, la petrolera del ex YPF Miguel Galuccio, obtuvo casi u$s100 millones en Wall Street y en México al abrir su capital en esos distritos financieros, con lo que profundizará su actividad también en Vaca Muerta.



En cuanto a la adjudicación de esta jornada, el decreto 1392 fue entregado por el gobernador provincial a la empresa durante un acto realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.



Gutiérrez informó que la concesión es por 35 años de las áreas "Los Toldos 1 Norte" y "Los Toldos 2 Este", en cercanías de Rincón de los Sauces, para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales a través de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Tecpetrol con el 90% y Gas y Petróleo Neuquén (G&P) con el 10% restante.



La primera etapa del piloto de "Los Toldos 2 Este" demandará una inversión de u$s113 millones en petróleo no convencional mientras que el área de "Los Toldos 1 Norte" comenzará a explorarse en el año 2020.



Los Toldos 1 Norte es desarrollo de gas no convencional en una superficie de 202 km2 con una inversión de u$s60 millones con la perforación de 4 pozos de 1.500 metros de rama horizontal con 20 etapas de fractura.



El piloto de "Los Toldos 2 Este" será de petróleo no convencional en una superficie de 78 km2 con 3 pozos de 1.500 metros de rama horizontal con 20 fracturas.



En la etapa de desarrollo de ambas áreas la inversión estimada por la empresa es de u$s1.776 millones.



El CEO de Tecpetrol, Carlos Ormachea dijo que espera "que se confirme lo que nos imaginamos con esta primera etapa" y señaló: "Lo vamos a encarar con la misma seriedad y compromiso que hemos puesto en el primer proyecto de Vaca Muerta, que es Fortín de Piedra".



"Nosotros creemos en Vaca Muerta. Es un recurso extraordinario y hemos apostado y creemos más que nunca en la posibilidad que nos presenta", afirmó.



"Vemos una oportunidad muy importante en desarrollar la cadena de valor de la industria petrolera para otra dimensión, como va a demandar el desarrollo de Vaca Muerta", indicó el ejecutivo.

En cuanto a Galuccio, sobre la apertura de su capital en la Bolsa MExicana de Valores y en New York Stock Exchange, indicó que "Hoy es un día de celebración: fuimos la primera compañía independiente en Vaca Muerta y hoy vamos a hacer la primera oferta pública de acciones para Vaca Muerta".



El empresario fue presidente de YPF y en 2017 fundó su petrolera, Vista, con la que comenzó a operar en Vaca Muerta.