Para los expendedores de combustible, la menor venta de nafta premium afecta su rentabilidad

Según Hernán Landgrebe, secretario de la FECRA, hay una diferencia de rentabilidad entre la venta de productos premium con respecto a los comunes del 2%

El incremento de los precios de los combustibles está generando una merma en las ventas de la nafta premium. De acuerdo a un informe de la Secretaría de Energía de la Nación, en los primeros seis meses del año, la caída de este combustible fue de un 24,4% respecto al primer semestre del 2018. Pero esto no es lo único, ya que este retroceso también está influyendo en la economía de las estaciones de servicio.

Según Hernán Landgrebe, secretario de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), hay una diferencia de rentabilidad entre la venta de productos Premium con respecto a los comunes que es de aproximadamente el 2%.



"Hay que calcular que los estacioneros tenemos un promedio de margen de rentabilidad del 12% en nuestros productos. Por lo que es una cifra considerable a lo que hace a nuestros ingresos. Si a esa migración del Premium a los comunes se le suman cargos como los del 1,25% en los pagos con tarjeta de crédito, más Ingresos Brutos entre otras cosas, generan un impacto significativo en nuestra rentabilidad", dijo al sitio especializado Surtidores.

Los ajustes en los combustibles provocaron un cambio de hábito de los consumidores. Mientras que la venta de nafta premium bajó, la súper evolucionó en un crecimiento del 5,76%, y si bien la diésel grado 3 cayó un 7,85%, el del gasoil aumentó un 7,83% comparando el primer semestre del año del 2018 con respecto al mismo período del 2019. Las ventas generales de combustible entre el primer semestre del 2018 con respecto al de 2019 reflejan una caída del 1,18%.



Al respecto, Landgrebe señala: "Hay mucha gente que directamente guarda el auto. Son muy pocos los que hoy llegan a la Estación de Servicio y te dicen: ‘llename el tanque’".



Y si bien recuerda que "la demanda empezó a desplomarse en agosto del año pasado", espera que "el segundo semestre no sea tan duro y los números se mantengan de acuerdo al mismo período del año pasado".