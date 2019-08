"Volver a la Junta de Granos es la peor noticia que se le puede dar al campo"

Miguel Etchevehere, ministro de Agricultura, advirtió que "volver a una Junta traerá consecuencias negativas y es intervenir en el mercado de futuros"

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo que las declaraciones del diputado nacional e integrante del Frente para Todos, Felipe Solá, sobre la necesidad de reinstalar un sistema símil a la Junta Nacional de Granos para el trigo "es la plataforma del kirchnerismo" y advirtió que "de volver con una Junta traerá muchas consecuencias negativas" para el agro.



"Lo que dijo Solá no me llama la atención porque es la forma de pensar del kirchnerismo", indicó el funcionario y aseguró que ésta "es la plataforma del kirchnerismo".



El jefe de la cartera agropecuaria aseguró que esto es "lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años, impedir que haya mercados para los productos agropecuarios, poner trabas a las exportaciones con los ROE, perjudicar a la producción por los diferentes tipos de cambios y poner retenciones que hizo que casi no haya trigo".

En su cuenta de Twitter, el ministro manifestó: "Volver a la Junta Nacional de Granos es la peor noticia que se le puede dar al sector que genera más ingresos de nuestra economía. Desalienta la inversión y el empleo. La Argentina no quiere volver al pasado, a sistemas que fracasaron en todo el mundo. Cuidemos al campo.".

Las declaraciones de Etchevehere se produjeron en respuesta a las pronunciadas este miércoles por Solá en un programa del canal TN, cuando dijo que "en el caso del trigo habría que volver a un sistema que rigió durante muchísimos años" y explicó que "en esa época la Junta reservaba un precio y una cantidad y se la vendía a otro precio a los molineros e impacta en el precio del pan".



"Yo creo que hay que volver a eso; el pan no puede estar libre al precio internacional del trigo; es una intervención que hubo desde gobiernos liberales a no liberales, dicatatoriales, no dictatoriales; en ese momento existía el instrumento de la Junta de Granos; creo que hay que volver a eso", agregó.

En base a esto, Etchevehere respondió que "de volver a una Junta traerá muchas consecuencias negativas y es intervenir en el mercado de futuros, con el cual los productores con anticipación saben el precio a la hora de cosechar y le da previsibilidad y le da una gran ventaja a la industria porque sabe el valor al que la va a comprar".



"De no tener esto, deja ciego al productor y a la industria y de esa manera sembrar se va a convertir en una ruleta, porque al no tener estas herramientas se va a hacer muy dificultoso sembrar", aseguró.



Además, opinó que "cuando se eliminó la Junta de Granos en los 90, la producción de granos se cuadriplicó; tenemos que pensar que si esto vuelve va a haber una sensible baja en la producción de granos".



En la misma línea, sostuvo que "uno de los motivos que esta herramienta (Junta de Granos) dejó de ser útil hace décadas fue porque eran grandes fuertes de corrupción; por eso tampoco no llama la atención porque es una caja donde pasa mucho dinero".



Por otro lado, y con respecto a las elecciones de octubre, Etchevehere aseguró que hay "optimismo" en el oficialismo "de tener un buen resultado" para la reelección del presidente Mauricio Macri, "porque lo que vienen proponiendo no es positivo".