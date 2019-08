Consultora proyecta inflación de 3,7% en agosto y un piso de 5% en septiembre

Los precios subieron un 1,4% en la última semana respecto a los siete días previos, lo que implicó una desaceleración desde el 2,7% semanal que siguió a las PASO, advirtió la consultora Seido en un informe.



"Esta variacion puede haberse visto afectada, en parte, por la reducción del IVA", precisó el trabajo de la flamante firma, fundada por los ex miembros de Elypsis.



A raíz de la devaluación que siguió las elecciones primarias, en Seido esperan que la inflación alcance el 3,7% en agosto y un piso del 5% para septiembre.



A partir de este escenario, la consultora proyecta que a fin de año la suba de precios se ubicará en torno al 50%, "con riesgo al alza".



De acuerdo a este relevamiento on line, la inflación interanual se ubicó en 54,8 por ciento.



Seido puntualizó que durante esta semana, los productos Regulados y Estacionales arrojaron variaciones de 0,1% y 0.5%, respectivamente.



En tanto, los rubros Dolarizados y No Dolarizados avanzaron 2,3% y 1,1%, en cada caso.



Seido corrigió al alza el pronóstico para todo el año, que podría superar el 50% interanual



Por su parte, la variación mensual promedio de Alimentos y Bebidas se ubicó en 3,8%, según la consultora.

De esta manera, se ubicó por encima del registro de la semana previa, cuando había sido del 2,7% mensual, y de la variación general de esta semana (2,4%). Por otro lado, su variación semanal se ubicó en 1,4%, frente al 7,2% de la semana previa.



En cuanto a la inflación núcleo, en la medición semanal se ubicó en 1,9%, frente al 3,9% de la semana anterior. "La inflación núcleo mensual promedio se ubicó en 3,8% frente al 2,5% de la semana pasada", puntualizó el informe de Seido.



