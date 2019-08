Según los exportadores de granos, el límite del Central no impactará en su operatoria

La decisión del Banco Central (BCRA) de limitar el crédito en pesos para los exportadores de cereales, no les modificará la operatoria que ya tienen en el mercado interno y la medida no tendrá un impacto significativo sobre su actividad, según representantes del sector.

Esto se debe a que, como aseguran, usan como financiamiento los dólares que traen del exterior antes que tomar pesos en la plaza local.



Sin embargo, economistas del agro y operadores creen que la medida obligará a las empresas a vender dólares, les generará un descalce financiero y hasta representa una especie de acortamiento de plazos implícito para que ingresen las divisas, informa La Nación. Vale recordar que el Gobierno a poco de asumir quitó todos los plazos para que las compañías ingresen las divisas.



Entre enero y julio pasados los exportadores liquidaron divisas por u$s12.972.546.976, lo que fue una merma, en el contexto de menores precios internacionales, de casi u$s1300 millones versus igual período de 2018.



"La circular del Central no afecta la operatoria de liquidación de divisas de exportación. Los exportadores seguiremos operando con normalidad y el mercado de compraventa de granos está funcionando sin problemas. La circular está orientada a operatorias nuevas que están armando los bancos", señaló una importante fuente ligada con la exportación a La Nación.



"Nunca se aplicó ese financiamiento en pesos acá. Nadie se financia en pesos; traemos los dólares de afuera para no cargar ese costo financiero a los productores", añadió.



Según la comunicación "A" 6765 de la entidad, los exportadores podrán tener créditos en pesos por hasta $1500 millones, unos u$s25 millones y los bancos financiar con conformidad de la autoridad monetaria.



"En general es poco lo que se toma en pesos; no creo tenga demasiado impacto", evaluó otra fuente de la exportación.



A pesar de esta visión, actores relacionados con la cadena ven que la medida tendrá un efecto sobre la actividad.



"Van a tener que hacerse de pesos para comprar al productor y para eso van a tener que vender dólares. Esto es un prototipo de cuasi control de cambios; en lugar de restringir los dólares, lo hacen con los pesos (al limitar el financiamiento a los exportadores)", señaló Jorge Ingaramo, economista del sector, para quien la medida representa una pérdida para los exportadores.

"Es una pérdida porque el exportador va a vender al tipo de cambio comprador, con el cual también paga las retenciones, mientras la brecha entre el comprador y el vendedor es cada vez más grande", afirmó.



Para Eugenio Irazuegui, de Zeni, la medida "es una manera más sutil, no explícita, de acortar el plazo de liquidación de divisas".



"Al ser una medida con aplicación inmediata, lógicamente altera la planificación financiera de las empresas", indicó. "La publicación oficial aminoró la suba inicial del tipo de cambio", añadió el especialista.