Claudio Loser: "Las señales que da Fernández son las causantes de esta incertidumbre"

Según el economista, peligra el desembolso del FMI después de las declaraciones del candidato presidencial de la fórmula del Frente de Todos

El economista argentino Claudio Loser se refirió a la incertidumbre económica que, según estima, se produjo por la victoria del Frente de Todos en las PASO, y además considera que "peligra el desembolso del FMI después de las declaraciones de Alberto Fernández haciendo co-responsable al Fondo de la situación actual".

"Las señales que da el candidato Fernández son las causantes de esta incertidumbre", advirtió.



El exdirector departamental del Fondo Monetario Internacional aseguró que "creo que Cristina Fernández es la que maneja la fórmula presidencial opositora. Independientemente de lo que se diga, se podría volver a las políticas anteriores. La declaración que hizo Alberto Fernández hace dos días fue complicada. Todo eso es lo que creo que asusta a la gente".



"No creo que alguien del FMI haya dicho que en la Argentina haya vacío de poder. En el FMI se respetan las instituciones. Y aunque no desembolsará los 5.400 millones de dólares, creo que el Banco Central podría manejar la situación", argumentó.



Y agregó: "En mi cabeza tengo la idea de que sería bueno aumentar las retenciones. Aunque el dólar a $60 ayuda. Ojalá pudiéramos hacer en la Argentina algo como hizo Fernando Henrique Cardoso en Brasil: el diálogo entre los principales candidatos para consensuar medidas económicas. Cardoso fue el estadista más grande que tuvo Latinoamérica en los últimos años. Y Lula también está en el mismo nivel".



"Los elementos objetivos que hoy tenemos nos llevan a decir que no estamos en la misma situación que en el 2001. Con o sin el FMI, la Argentina tiene poca capacidad de maniobra en el terreno financiero", concluyó.