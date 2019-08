Elisa Carrió: "Estamos contando los días para ganar la elección"

"Estoy segura de que vamos a ganar. Si no, ¿quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina con Zannini y los movimientos sociales?", se preguntó Lilita

Elisa Carrió no tardó en salir a contestarle a Alberto Fernández. El candidato del Frente de Todos había asegurado que Mauricio Macri "está contando los días" para irse del Gobierno. La diputada no se la dejó pasar. "Nosotros estamos contando los días para ganar la elección", le retrucó en referencia al 27 de octubre.



Este ida y vuelto se produjo luego de que el Presidente precisara que faltaban "59 días para las presidenciales de octubre". En eso basó sus declaraciones el candidato opositor.



"Estoy segura de que vamos a ganar. Si no, ¿quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina con Zannini y los movimientos sociales?", se preguntó Lilita en una entrevista en Canal 13, en la que manifestó que Alberto "es un hombre muy peligroso" y su candidata a vice "es el caos".



A su vez, dijo que el exjefe de Gabinete "no es solamente un títere" y aseguró: "Puso hackers para hacerle una operación a Enrique Olivera para que yo no ganara la Capital (en las elecciones de 2005)". Luego, agregó: "Me amenazó diciéndome que me iba a aniquilar".

Consultada por los días de tensión política, económica y social luego de las PASO, Carrió subrayó que "se está preservando la institucionalidad para el Presidente que elija el pueblo en octubre", y que más allá de los resultados de las primarias tiene la intuición de que "esta elección va a ser tan pareja como la del 1983", que en realidad fueron ganadas por Raúl Alfonsín con el 51,75% de los votos contra el 40,16% de Ítalo Lúder.



"Si el orden gana, si Mauricio Macri gana, está claro que todo se va a volver a ordenar", afirmó la diputada. Y consideró: "No se juega el destino de un presidente. Yo no estoy al lado de Macri porque soy María Eugenia Vidal o Marcos Peña, yo estoy a su lado primero porque en la derrota yo sostengo, es un principio humanista estar con el derrotado".



En esa línea manifestó que "la derrota es una advertencia a la soberbia" y agregó que, en realidad, "no importa quién gane, lo importante es la República", ya que "un país que se deterioró durante 70 años no se resuelve en cuatro".