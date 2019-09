Caamaño Gómez: "Ahora la única prioridad es sostener al dólar y no afectar al sistema financiero"

El economista de la Consultora Ledesma analiza este momento sensible para el país en una entrevista a iProfesional, con el trasfondo electoral en la mira

Tras las batería de medidas del Gobierno de los últimos días, que incluyó el "reperfilamiento" de la deuda y las limitaciones a las compras de divisas, la incertidumbre se instaló tanto en los argentinos como en el mercado, en medio de una crisis económica que tiene un trasfondo político, ante la falta de definiciones propias y ajenas al oficialismo.

Ante este panorama complejo, Gabriel Caamaño Gómez, economista de la Consultora Ledesma, conversó con iProfesional y trazó una radiografía detallada del momento que está atravesando el país.

"A veces pareciera que no hay precios, porque no hay horizonte", sentencia el analista.

-El fin de semana se restringió la compra de dólares, ¿qué evaluación hace de estas medidas?

-Son medidas de crisis. El Gobierno mutó de intentar desactivar la crisis cambiaria post PASO a administrarla. Hay un cambio de enfoque ahí, que tiene reconocimientos de limitaciones políticas y de cuestiones económicas. Entre las últimas, que la situación se hacía insostenible y que ahora la única prioridad es sostener el tipo de cambio nominal (TCN) y no afectar al sistema financiero (depósitos).

-En base a la tranquilidad cambiaria que hubo este lunes después de estos controles, ¿cómo evalúa el impacto que tuvo en el mercado de cambios?

-El lunes no fue parámetro. Fue un día raro, no hubo referencia externa por el feriado en Estados Unidos y el primer efecto de un control de cambios es que te desarma y te desarbitra parte del mercado. Ergo, el o los primeros días se verá mucho de acomodamiento a las nuevas reglas. Vamos a tener que esperar un par de días para sacar conclusiones.

-¿Qué lectura hace de las medidas del Gobierno para aplazar el pago de los títulos de deuda la semana pasada?

-Si la política no va a colaborar, el Central deberá sacrificar sus reservas, por eso es bueno que el Gobierno haya intentado ahorrar las divisas que tiene descomprimiendo el programa financiero. Sin embargo, la clave en este aspecto pasa por los desembolsos comprometidos con el Fondo Monetario, ya que el organismo no dijo que no girará la plata, pero tampoco lo confirmó enfáticamente que hará esos desembolsos y no terminó de despejar la incertidumbre.

-En base a lo que se observa en las últimas semanas, ¿de qué manera analiza la situación actual?

-La situación económica es complicada, y ya lo era previamente por la crisis de balanza de pagos del año pasado y por el programa financiero que estaba cerrado con el apoyo del Fondo Monetario y de los mercados internacionales. Así, luego del shock político que implicaron las PASO, todos esos problemas se pronunciaron y los mercados se cerraron para Argentina, que se encontró con un inconveniente adicional al que tenía, que es de liquidez, no tiene financiamiento y el programa financiero, que tenía necesidades de corto plazo, empezó a renguear.

-No se ve muy simple el panorama…

-El problema es complicado y estamos en un equilibrio político post PASO muy dificultoso donde hay una mala alineación de incentivos políticos respecto al objetivo de la estabilidad económica. Y en ese contexto de altísima incertidumbre, con expectativas desalineadas y una macro que viene débil después de la crisis del año pasado, que sigue frágil, es muy difícil mantener la estabilidad económica. Algo que estamos viendo, las expectativas divergen ante cada declaración de cualquiera de los candidatos que el mercado toma como imprudente o negativa. Hay mucha incertidumbre, mucha iliquidez, porque todos están sentados arriba de sus fondos, entonces los premios de tener liquidez son muy altos y los precios son muy volátiles. Y a veces pareciera que no hay precios, porque no hay horizonte, no se puede ponerle precios a las cosas. Entonces se termina castigando por el lado del flujo o por el de la tasa, especialmente en esta última porque la incertidumbre se genera por ahí.

-¿Qué salida de corto plazo considera que puede haber?

-Hay que llegar a las elecciones primero, y la alineación de las expectativas después de la votación tiene que venir de a acuerdo a quién sea que gane y la política económica que vaya a implementar. Esa es la forma natural de alinear expectativas. En tanto, de acá a octubre, el Gobierno lo que puede intentar hacer es despejar las cuestiones de corto plazo, algunas de mejor u otras de peor forma, pero es lo que le queda por hacer. Y a la oposición lo que puede hacer es moderar las declaraciones, dejar de hacer campaña y ser prudente con sus movimientos, cosa que en algún momento hizo y en otro no. No hay mucho más de acá al 27 de octubre. Se debe administrar ese camino a las elecciones, y una vez que haya un presidente para el próximo periodo presidencial, ese mandatario debe tener que alinear las expectativas y decir qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién y en qué plazos.

-En medio de la situación tan compleja, ¿piensa que el Gobierno llega a culminar su mandato?

-El Gobierno tomó medidas para asegurar que llega con el programa financiero, siempre descontando que el próximo desembolso del Fondo Monetario va a llegar. Creo que se debe minimizar el impacto sobre las reservas para que el Banco Central tenga divisas hasta octubre para administrar la volatilidad del tipo de cambio.

-¿Qué debería hacer el próximo Gobierno para contener y resolver la profunda crisis económica?

-Lo que tiene que hacer el próximo Gobierno es bajar a tierra un programa, más allá del enfoque particular que le otorgue, que sea más o menos heterodoxo, lógico y sustentable. Va a tener que contar con un foco en la solvencia fiscal, deberá tener un programa monetario en función de ese nivel de solvencia fiscal en el que podrá variar y tener un sendero menos agresivo. Aun así, va a tener que implementar un programa monetario consistente con todo eso, que probablemente deberá ser un régimen de agregados pero no de base monetaria sino de otro tipo de agregados que permita algo de emisión para que, en caso que la economía se recupere, se remonetice. Y, al mismo tiempo, que se recupere y pueda financiar en algo al Tesoro.

-¿Cuáles serán los efectos?

-Eso permitirá tener un sendero desinflacionario más lento del que planteó este Gobierno. Veremos cómo sale lo que planteó. Tendrá algún auxilio por las tarifas, relajamiento del tema fiscal, que es lo que pidió Alberto Fernández. Y hay que ver en este marco qué tan exitoso es el canje de bonos de Lacunza para descomprimir los vencimientos de los próximos años. En resumen, si no se resuelve ahora, lo deberá encarar también Fernández en su gobierno. Básicamente es eso, mas allá de los matices, el esquema tiene que ser consistente y va a requerir un nivel de solvencia fiscal importante y tener un superávit primario. Habrá que ver cómo será: si por la vía de generar más gastos o por impuestos, pero se deberá ver con qué agresividad se aplicará.