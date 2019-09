Empresarios del ladrillo alertan que restricciones al dólar pueden significar un golpe letal a la actividad

La medida que más preocupa es la que prohíbe el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas en moneda extranjera, concertadas desde el 30 de agosto

El Banco Central lanzó una serie de medidas tendientes a asegurar el abastecimiento de dólares a empresas y ahorristas, entre las que se incluyó una medida que aclara que no se permitirá la compra de dólares para el pago de deudas en esa divisa de compromisos adquiridos posteriormente al DNU.



"Se prohíbe el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera entre residentes, concertadas a partir de la fecha", especifica el punto 9 del documento.

Te puede interesar Nuevo cepo al dólar: estas son las 10 medidas del Gobierno para contener la crisis cambiaria

Estos anuncios causaron preocupación en el sector inmobiliario, desde donde expresaron que su situación se tornará "muy complicada".



Las entidades se encuentran evaluando el alcance de las resoluciones, y no descartan emitir este lunes un comunicado dirigido a la sociedad, al Presidente Mauricio Macri y al ganador de las PASO Alberto Fernández, pidiendo consenso y calma, ya que analizan que estas medidas plantean un golpe letal para la construcción y las operaciones inmobiliarias.



Entre los puntos señalados que más conflicto conlleva es el que prohíbe el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera, concertadas a partir del 30 de agosto.



Del comunicado se desprende que "el que tenga una deuda en dólares por escrituras realizadas antes del 30 de agosto, podrá acceder (a moneda extranjera)", tal como señala un fuente del sector inmobiliario; sin embargo las dudas surgen cuando plantea que "una persona puede haber firmado un boleto que tiene que pagar en dólares, y hay que ver si a la fecha está registrado, por lo cual no se entiende si le van a vender o no divisas", subraya.



El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, destacó a Ámbito que "quienes invirtieron en propiedades ganaron", ya que no fueron afectados por las devaluaciones anteriores, en contraposición a quienes compraron acciones.



El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires advirtió que la devaluación "complicó todavía más el escenario del sector inmobiliario y cientos de martilleros públicos ven que su actividad prácticamente se ha detenido".



"Todo el mercado de compraventa de propiedades está virtualmente congelado al perderse los precios de referencia y eso afecta también al segmento de alquiler de viviendas", señaló la entidad en un comunicado.