Reforma agraria: se sumó otro dirigente social a la expropiación de tierras planteado por Grabois

Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita, dijo que "hay modelos, como el brasileño, que ya llevó un millón de personas al campo"

El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, apoyó el polémico pedido del dirigente social Juan Grabois, quien exigió una reforma agraria a través de un video por las redes sociales.

"Cuando se expropian tierras para hacer Puerto Madero es una gran herramienta, ¿no?. Hay que hacerlo, pero inteligentemente", dijo al respecto.

El dirigente social puso como ejemplo los casos de Brasil y Estados Unidos: "Los conservadores argentinos, no los liberales, estigmatizaron determinadas palabras, entre ellas la reforma agraria. Y se trata de pasar a muchas manos privadas la tierra. Lo ha hecho Estados Unidos, que tuvo cinco reformas agrarias. Brasil también tiene una ley de reforma agraria que se hizo en tres etapas. Tenemos que avanzar hacia ahí, no hay ninguna duda".

"Hay modelos, como el brasileño, que ya llevó un millón de personas al campo. Es un modelo para la Argentina. Si quieren resolver el problema de la seguridad y del agua, es clave invertir en infraestructura para el campo", advirtió.

Frente a los pedidos que había realizado Grabois, a los que se sumó Pérsico, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesa, Luis Miguel Etchevehere, dijo que "genera alerta en la producción" las expresiones del dirigente social Juan Grabois, quien pugnó por la expropiación de tierras de quienes posean más de cinco mil hectáreas en caso de que triunfe el Frente de Todos, al solicitar una reforma agraria.

"Esas expresiones han generado alerta en la producción", deslizó el funcionario sobre el pedido que el dirigente de la CTEP (Corriente de Trabajadores de la Economía Popular), expuso en una serie de videos donde aclara que "no hay consenso en el Frente de Todos" en este sentido.

Durante este jueves Etchevehere volvió a responderle al dirigente social luego de que ayer en Twitter le contestó que "ese sistema ya fracasó".

"Es tan mala la herramienta que hasta el mismo comunismo la ha dejado de lado. Si uno no es dueño de la propiedad privada y no se respeta eso, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay generación de empleo", destacó el funcionario.

Además, dijo que las expresiones de Grabois se suman a las de "otro dirigente que propuso algo similar, con la reinstalación de una Junta Nacional de Granos", en referencia al diputado Felipe Solá, quien había manifestado la "necesidad de ir hacia un sistema similar" a ese organismo del pasado.

La Junta Nacional de Granos fue un organismo público de regulación del mercado de granos creado en 1933, y transformado en 1946, en el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), cuando se lo habilitó para comprar y vender todos los bienes agrarios e industriales del país.

En tanto, Etchevehere insistió hoy en que la Junta Nacional de Granos también es "una herramienta perdida en el tiempo por ineficiente, y por haber sido motivo de corrupción".