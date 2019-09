Lavagna negó diálogos para ser el ministro de Economía de Fernández

El candidato presidencial aseguró que sigue adelante con su propia campaña y que no aceptará acompañar a otro partido en octubre

En medio de versiones sobre posibles negociaciones con otras fuerzas para integrar el futuro gobierno, el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, desmintió en forma tajante que tenga intenciones de negociar el cargo de ministro de Economía y ratificó que buscará competir en las elecciones presidenciales del 27 de octubre para ganar la presidencia de la Nación.



"Nuestra meta es llegar a la presidencia y conducir la Argentina, no otra", dijo el ex ministro para dar por tierra esas versiones. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter.



Según algunas versiones que circularon en los últimos días, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, le había encomendado una gestión política a uno de sus colaboradores: sondear a Roberto Lavagna para que acepte ser su ministro de Economía.



Pero en el bunker de Consenso Federal hubo indignación porque entienden que son versiones para bajar el precio del candidato. En ese contexto, confirmaron que esa posibilidad no está en los planes del exministro de Economía, según La Nación.



Su intención real es presentarse a las elecciones y aumentar el 8,3% de los votos que obtuvo en las PASO del 11 de agosto. Pero en su discurso insistirá con su voluntad de convertirse en segunda fuerza y entrar en una segunda vuelta contra Fernández, máxime luego de que el presidente Mauricio Macri quedó a 15 puntos de Fernández, con 32% de los votos. El candidato del Frente de Todos obtuvo el 47 por ciento.



"Este tuit deja las cosas claras. Así no quedan dudas a los dirigentes del kirchnerismo que quieren a Lavagna como ministro. Que lo voten", dijo un colaborador del candidato.



En su cuenta de Twitter, Lavagna fue muy claro: "La fórmula de Consenso Federal obtuvo en la PASO más de 2 millones de votos y se consolidó como la 3ra. fuerza del país, con ambición de crecimiento. Nuestra meta con @UrtubeyJM (Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente) es llegar a la Presidencia y conducir la Argentina para superar tantos años de fracaso. No otra".



Consultado sobre las versiones del kirchnerismo, el candidato a diputado por Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, señaló que "hay que destacar los elogios. Es lógico, porque Roberto Lavagna es el piloto de tormentas que los argentinos quieren en época de crisis".



El dirigente bonaerense puso así de relieve que "ahora sabemos que tiene la mejor imagen entre toda la dirigencia política, pero el que quiera a Lavagna, que lo vote".



En declaraciones radiales, el "Topo" Rodríguez agregó que "Roberto Lavagna es el único hombre de Estado vigente y con fuerza en Argentina. Todos lo quieren y eso es bueno. Pero Roberto Lavagna no es candidato a ministro de nada ni de nadie. Es candidato a Presidente de Consenso Federal, que será la segunda fuerza nacional en octubre".



Para lograr ese objetivo, el exministro de Economía apuntará a incrementar sus propuestas de gobierno y a sacar ventaja en los debates presidenciales que se realizarán el 13 y 20 de octubre próximos, antes de las elecciones de octubre. El candidato presume que podrá mostrarse más sólido que Macri y que Fernández para superar la crisis económica, resolver la inflación, mejorar y reactivar el consumo, la producción, las inversiones y el empleo.