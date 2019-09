Macri: "La emergencia alimentaria está desde 2002 y hay herramientas suficientes para atenderla"

El mandatario recordó que se tomaron medidas, como incluir "unos 500 productos de precios cuidados y haber bajado el IVA de los productos más importantes"

El presidente Mauricio Macri afirmó en su visita a Santa Fe que si la oposición "quiere ampliar el proyecto" de emergencia alimentaria, el Gobierno "estará disponible", aunque recordó que ese estado de excepción "está desde 2002" y que "los gobernadores tienen la obligación primaria" de asistir a la gente.



El mandatario aseguró que su prioridad "es trabajar para darle estabilidad a los argentinos" y exhortó a "apuntar siempre al futuro, porque el pasado no nos da oportunidad", al inaugurar un tramo de 800 kilómetros de vías del Belgrano Cargas en la localidad santafesina de Timbúes.



"La emergencia está desde 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas; Carolina Stanley (ministra de Salud y Desarrollo Social) está siempre ayudando a aquellos que tienen la obligación primaria que son los gobernadores", sostuvo.



Pero recalcó que desde la administración central están "para asistirlos" y que "si quieren ampliar o cambiar el proyecto, estaremos disponibles".



Además, en un almuerzo con dirigentes de Cambiemos en Rosario, admitió que "hay mucha gente que votó por angustia y bronca por el año y medio que hemos pasado, que ha sido muy malo", aunque aseveró que "estoy convencido de que habiendo escuchado el mensaje podemos trabajar juntos de otra manera pero siempre apuntando al futuro, porque el pasado no nos da oportunidad".



Entre saludos de vecinos y pedidos de selfies, estuvo en el bar Antártida del barrio Fisherton para comer con los referentes santafesinos de la alianza oficialista: el presidente del PRO en Santa Fe, el diputado provincial Federico Angelini; el intendente santafesino José Corral, la diputada nacional Gisela Scaglia y la concejala rosarina Ana Martínez, entre otros.



Sobre la nueva traza del Belgrano Cargas, Macri dijo en Timbúes "que esto significa que se puede, significa empleo, presente y futuro y hoy significa trabajo para 2.000 argentinos".



Al resaltar la obra del nuevo acceso a los puertos de la región adelantó "que se construirán 1.000 kilómetros más" y destacó que "Trenes Argentinos Cargas transportó en agosto pasado 624.000 toneladas", lo que significó "el agosto que más cargas hemos llevado".



"Es el agosto más importante de los últimos 28 años", enfatizó.



En esa línea destacó "que eso permite abaratar los costos en más de un 30%, permite que la gente que produce en Santiago del Estero, Salta, Chaco, Jujuy, Tucumán pueda llegar con su producción al resto del país y al mundo. Eso genera además, que puedan generar más empleo".



También sostuvo que "nos permite llegar a la mesa de los argentinos con un producto más barato pues el alimento baja en su precio porque el transporte es una parte importante del costo, y todos queremos que las familias tengan alimentos de calidad, en cantidad y a un buen precio".

Sostuvo que "estamos trabajando para llevar estabilidad y tranquilidad" a la economía, y recordó que se tomaron "muchas medidas", como incluir "unos 500 en productos de precios cuidados, haber bajado el IVA de los productos más importantes y también los precios esenciales",



Macri recorrió la nueva traza férrea a bordo de la máquina número 9.788 con 100 vagones de carga.



En esa recorrida fue acompañado por el presidente de Trenes Argentinos, Ezequiel Lemos, y el titular de la administración de ferrocarriles (ADIF), Guillermo Fiad, junto al intendente de Timbúes, Amaro González.



Tras enumerar las medidas vigentes que apuntan a mejorar la "vida de los argentinos", consideró que "todo se podrá lograr si seguimos trabajando juntos".



En rueda de prensa con medios locales y regionales, el Presidente señaló que "hoy trabajo para darle estabilidad de los argentinos, esa es mi prioridad".



Sobre el bono que propone el gobierno para los trabajadores privados, consideró que "es un momento de poner el hombro".



"Yo confío en que los industriales van a poner el hombro como lo están poniendo los argentinos. En la medida que puedan, yo espero que los industriales hagan su aporte", amplió Macri.



Sobre el ataque a balazos sufrido ayer por el jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés, enfatizó que "queremos ir por la verdad, luchar contra las mafias significa afrontar riesgos y estamos afrontando riesgos desde el primer día".



"Queremos que el episodio se esclarezca", sostuvo, y añadió que "no podemos aceptar vivir con miedo, no podemos aceptar vivir con las reglas de ellos". Coincidió con la hipótesis de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Ella está convencida de que fue un atentado".



"Desde que hemos venido a Santa Fe y a Rosario con las fuerzas federales a combatir el narcotráfico el enfrentamiento es todos los días, pero no vamos a parar porque el narcotráfico destruye a la familia argentina", indicó.



Tras saludar a invitados y pobladores, que lo alentaron con el cántico "sí, se puede", el Presidente y su comitiva viajaron a la localidad de Pérez, en el Gran Rosario, para reunirse con pymes locales.