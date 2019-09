Vidal pagará un bono de $3.000 en dos cuotas a los empelados estatales de Provincia

El gobierno bonaerense otorgará un bono de $3.000, pagaderos en dos cuotas, a los trabajadores estatales que cobren hasta 38.300 pesos

El gobierno bonaerense otorgará un bono de $3.000, pagaderos en dos cuotas, a los trabajadores estatales que cobren hasta 38.300 pesos.

Te puede interesar Precio del dólar para fin de año: este es el valor que proyectan los principales bancos y consultoras

Se hará efectivo el 20 de septiembre y el 18 de octubre. Para los jubilados será el bono será de 2.100 pesos.



Bajo la denominación "Bono no remunerativo no bonificable 2019", se especifica en el instructivo que cobrarán quienes hayan percibido una retribución mensual neta de descuentos asistenciales y previsionales, conformada por aquellos rubros salariales sean remunerativos o no remunerativos, regulares, habituales y permanentes, con exclusión de horas extras y asignaciones familiares, de 38.300 pesos.



Por otra parte, especifica que el pago será en dos cuotas iguales de $1.500, que se pagarán el 20 de septiembre y el 18 de octubre.





De acuerdo con el texto de la norma, quedan excluidos los contratados de la administración pública provincial y los cadetes del Servicio Penitenciario y de la Policía bonaerense.